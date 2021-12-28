喜迎虎年，頂級保養SK-II 推出新年限定版青春露，以「虎」的勇氣、強大和力量為靈感，將老虎圖騰作為外裝設計，象徵新的一年勇於突破框架，定義自己的命運，新年限定版青春露，傳遞著品牌核心理念「命運絕非偶然，而是選擇。」

青春露熱銷40多年，也讓SK-II將單一商品作為主打，每次年節的換裝，更是品牌鐵粉收藏的好時機，讓用完的瓶身也能裝點空間，這次虎年新包裝勢必也會讓品牌愛好者趨之若鶩，也吸引許多名人貴婦作為新年贈禮。