搶攻新年禮 SK-II推虎年青春露 21:322021/12/28 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SK-II新年限定版青春露230ml，6250元。（SK-II提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喜迎虎年，頂級保養SK-II 推出新年限定版青春露，以「虎」的勇氣、強大和力量為靈感，將老虎圖騰作為外裝設計，象徵新的一年勇於突破框架，定義自己的命運，新年限定版青春露，傳遞著品牌核心理念「命運絕非偶然，而是選擇。」 青春露熱銷40多年，也讓SK-II將單一商品作為主打，每次年節的換裝，更是品牌鐵粉收藏的好時機，讓用完的瓶身也能裝點空間，這次虎年新包裝勢必也會讓品牌愛好者趨之若鶩，也吸引許多名人貴婦作為新年贈禮。 荷蘭混血女神秀童貞殺神衣 洩「拉丁美洲」辣翻天 靈鷲山2022年數位月曆 Q版萌虎插畫陪伴一整年 #青春露 #SK #II #虎年 #新年限定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紫南宮虎年招財錢母 元旦發送第1波 10:242021/12/28 生活 2022虎年12生肖運勢解析 3屬相有望天降橫財 06:302021/12/25 運勢 歐洲POS需求爆發 伍豐明年更旺 17:312021/12/23 財經 迎水虎年 永豐LINE好友搶先開運 04:102021/12/22 全球財經 福虎迎春紅包袋 證交所免費索取 16:032021/12/21 財經 證交所虎年紅包袋 免費索取 04:102021/12/22 證券．權證 助臺東木工坊渡難關 開發金虎年桌曆 實用吸睛 04:102021/12/23 金融．稅務 《產業》裕電能源獲IIA創新獎 台電動車充電營運商首家 12:502021/12/23 財經 《台北股市》投信看虎年 指數區間15150~19200 14:322021/12/23 財經 igus e-skin flat無塵室拖鏈 經濟高效 04:102021/12/28 產業特刊 虎年發財水ON檔 永豐LINE前1200名好友搶先開運 17:222021/12/20 財經 生活熱門新聞 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 - 生活 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 飯店退房什麼備品最該拿？房務員揭真心話 答案意外 - 生活 飯店逃生門變往生門？超驚悚電梯曝光 網看傻：下一站天堂 - 生活 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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