中央氣象局表示，明天(29日)台灣北方海面有道鋒面逐漸形成，上半天北部降雨機率提高，鋒面通過後東北季風也會增強，將影響跨年及元旦天氣，東半部及大台北地區都有局部短暫雨。氣象專家戴立綱表示，跨年夜(31日)至元旦清晨，平地最低氣溫約在13至14度，由於東半部雲層偏多又有短暫雨，迎曙光恐怕得碰運氣了。

跨年冷空氣南襲全台低溫出爐 戴立綱：恐飄雨看101煙火、迎曙光得碰運氣

明天基隆北海岸及大台北有些局部短暫雨，隨後東半部也會有局部降雨，其他地區仍為多雲到晴；清晨仍偏涼冷，低溫普遍在15到18度，西半部有局部13、14度的低溫，白天北台灣高溫略降，約18、19度，其他地方普遍在21到23度，高屏可以來到25、26度，中南部局部地區日夜溫差較大。

28至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(30日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，周五至下周日(31日至1月2日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地方早晚亦涼，西半部局部地區輻射冷卻關係，夜晚清晨仍偏冷，中南部日夜溫差大，請多留意；迎風面的東半部及大台北雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

下周一、二(3日、4日)東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。5日至7日東北季風有增強的趨勢，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。