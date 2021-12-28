高速公路行經隧道時禁止變換車道，有網友認為每次進隧道前都要碰運氣，如果選到有龜速車的車道就無法變換車道，也會導致塞車問題，好奇「為什麼隧道就不能變換車道？」

原PO在PTT八卦板發問，表示高速公路三線道或兩線道都可以變換車道超車，但是隧道卻禁止變換車道，「每次要進隧道前好像都在賭博，二選一賭看看哪一道比較順不會遇到龜速車」，如果遇到前面是龜速車也沒轍，連帶會讓同車道越來越塞，不解為何隧道內就不能換車道。

貼文一出引起不少網友回覆，「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」、「在隧道會彈來彈去，燒起來一堆煙，悶死一票人」、「隧道超車易釀精彩車禍」、「法國可以英國可以德國可以荷蘭可以日本也可以，只有台灣不行」、「台灣人的素質還是不要開放的好」。

也有內行網友給出正確解答，主要是隧道路面較滑，「隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生」、「隧道內沒有天公伯幫忙洗地，很滑的」。

另外有人補充說明，國外部分長隧道可以變換車道，是有針對隧道做定時清潔保養與排廢氣，並向用路人收取費用，「以日本長隧道為例，單次價格從70至1980日幣不等，並最高限速40公里」。