少女時代小分隊Oh!GG時隔3年合體出新歌。(愛貝克思提供)

韓國知名經紀公司「SM娛樂」睽違10年再度發行SMTOWN冬季專輯。此次專輯集結了安七炫、BoA寶兒、東方神起、SUPER JUNIOR、Girls Generation-Oh!GG、SHINee、KAI、Red Velvet、NCT與aespa等旗下藝人,除收錄團體新歌外,還有許多跨團合作歌曲,令粉絲十分期待。另外,明年1月1日SM也將舉辦家族演唱會,且是繼今年演出後再度提供線上免費觀賞,為粉絲們的2022年開啟美好的開始。

此次專輯收錄的兩首主打歌〈Hope from KWANGYA〉與〈Dreams Come True〉是翻唱SM娛樂旗下元組偶像H.O.T和S.E.S於1998年所發行的經典歌曲。〈Hope from KWANGYA〉為大合唱曲,原曲本就作為SMTOWN代表歌而備受喜愛,此次由原曲創作人安七炫擔任歌唱指導,前後輩的合作很具意義;另一個受矚目的前後輩合作是已搶先公開、由寶兒監製、aespa翻唱的〈Dreams Come True〉,還特別請到S.E.S成員Bada親自傳授唱歌秘訣,歌曲音源公開後,獲大眾好評並打入韓國各大音源平台排行榜。

令人驚喜的是,於2018年組成並發行一張專輯後至今沒回歸過的少女時代小分隊Oh!GG終於有新歌了,新歌〈Melody〉是首有著復古爵士氛圍的中板流行歌曲,也稍撫慰了粉絲們一直盼望少女時代合體的心願。還有東方神起和SUPER JUNIOR更是久違的推出合作新曲〈Magical〉,是首以「我們的友情是命定與奇蹟」為主題、輕快的流行歌曲,也是兩團繼2005年推出〈Show Me Your Love〉後,睽違16年的新歌,消息一出粉絲紛紛表示樂見其成、感動得快哭了。

SMTOWN冬季專輯《2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS》收錄10首歌曲,已在台與韓國同步數位發行。