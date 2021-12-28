立法院院會今天三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，通傳會（NCC）掌理事項新增網際網路傳播政策之訂定、法令之訂定、擬訂、修正、廢止及執行，以及網際網路內容分級制度。

NCC主委陳耀祥指出，因應網際網路迅速發展，明定建立網際網路環境管理架構之職掌事項。網際網路內容應回歸實體社會之分工管理，並依目前常見網際網路內容問題，對應各主管機關之權責規範分工。

陳耀祥表示，網際網路環境下，數位平台服務種類推陳出新，網際網路訊息傳播快速，面對時空環境變化，國際間對於網路中介服務提供者所提供之新興服務及非法內容等管理架構之建立、處理及執行，均有多角度及細緻的討論。

陳耀祥強調，網際網路與人民生活息息相關，目前對於內容違法認定係由各機關依其主管法令為之，然為能更有效率的因應網際網路迅速傳遞之特性，與網路中介服務提供者合作，建立多方利害關係人參與、良善運作之自律、他律機制，並協調各部會依其權責處理非法內容之架構，於本會內部成立專責單位執行上開事項，實有其必要。