「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，最後一站來到桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代 公益關懷座談」，邀請旅外球星吳念庭、李灝宇、出身桃園在地的日職投手宋家豪與藝人小馬（倪子鈞）所帶領的藝術團隊城市記號CITYMARX一起揭幕於桃園少年之家共構的國泰公益藝術牆，並現場分享各自在專業領域之外的斜槓人生經驗。

國泰人壽協理廖昶超表示，國泰長期支持運動，也希望帶進國際級的資源，例如邀請NBA球星來台或旅外棒球球星返台，除了與大家分享球技外，更重要的是他們的精神與態度，為了提供孩子們更有品質的生活環境，國泰金控除了贊助經費，亦邀請到小馬、藝術團隊城市記號CITYMARX與旅外球星帶領桃園少年之家院生一同創作少年之家的周邊牆面。

除了專業的藝術團隊，國泰金控更邀請到旅外球星吳念庭、李灝宇及宋家豪一同體驗公益藝術牆創作，並分享自己對斜槓人生的看法，希望透過球員的影響力來鼓勵孩子們勇於追求自己的夢想。

在公益藝術牆牆面上畫出自己在日職埼玉西武獅隊球隊LOGO的吳念庭表示，第一次嘗試這樣的創作，沒想到自己還蠻上手的，很開心有這樣的機會體驗和分享；旅美小將李灝宇則在藝術牆上噴上十字架，他表示，今年是自己第一年在國外打拼，一開始會感到害怕，能夠讓他憑著信心去面對挑戰就是信仰，創作的過程與信仰讓他感覺很舒壓。

此外，球星們也與在場的院生們分享遇到挫折時的解決之道以及對於斜槓人生的看法，吳念庭表示，自己15歲時就一個人前往日本，人會因夢想而成長，自己能夠到日本打球已是夢想達成，很開心自己今年也有打出成績，但沒有最好只有更好，希望自己繼續努力，他也鼓勵大家，在實現夢想過程中若遇到挫折，一定要相信自己可以，持續努力等待機會來臨的時刻，不要顧慮太多，表現自己最好的那一面就行了。

宋家豪則分享，自己去年成績表現不理想，心態上也還在調適，直到女兒出生，第一次抱著女兒，看著她笑和哭，讓他在心態上有所轉變，他認為，比賽有輸有贏，就跟人會哭會笑一樣，不要刻意放大，比賽過了就繼續努力，不要把不好的事情一直放在心上。

棒球旅日球星吳念庭畫出自己在日職埼玉西武獅隊球隊LOGO。（國泰金控提供）