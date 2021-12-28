今天台股又創新高，連續兩天不斷創新高，年底封關剩2天，怎麼看？就是漲！元月行情，怎麼看？也是漲！當然這個答案不是100%的正確，但是機率很高。下面筆者會用多年的經驗，加上專業告訴投資人為什麼漲！今年狀況跟過去有很大的不一樣，並從Omicron疫情、資金行情、政商環境及歷史趨勢等來做分析。

首先是Omicron疫情，當初筆者說趁台股恐慌拉回之際，要好好用力進場，因為Omicron病毒有可能間接終結COVID-19疫情，大規模感染但不致命，等於是天然的疫苗效力，讓人類與病毒共存。從最近英國衛生安全局（UKHSA）對Omicron初步資料的分析顯示，感染Omicron的患者住院機率估計比Delta患者少50%至70%，帶來的好消息！讓美股四大指數逐步走揚，台股也不斷創新高，倘若如筆者所料未來有更多的數據佐證，疫情正在慢慢降溫，甚至將終結疫情，在這後疫情時代，美股、台股漲勢將不可限量，所以要把握時機，趕快進場！

再來是資金行情，除了年底集團作帳行情外，投信與外資12月份截至12/28買超台股金額分別約為217億與708億，尤其外資「求饒式買盤」不斷，已經連續6天交易日買超，加上台股ETF成交規模也突破2兆元，代表被動式買盤會持續進駐，以及近期大陸政商環境的變化，例如：限電、防汙、稅務等，對台商產生重大影響，也讓台商資金加速回流台灣，最後就是政府「打房不打股」的政策，降低貸款成數、調高貸款利率，也讓部分資金移至股市，上述的一切就像一隻充滿力量的手臂，抬舉著台股。

筆者過去曾說老天爺送台股兩份禮物，一份就是Omicron疫情帶來的機會，另一個就是台股封關行情過去13年的紀錄看漲機率都很高，拿剩下2天交易日的歷史紀錄來看，僅發生過2019年一次下跌外，其他都是漲的，上漲機率高達92%，那元月行情呢？去年台積電從12/1到今年的1/21，股價從490元漲到679元，波段大漲189元，漲幅達39%！明年也有機會複製，這樣就會帶動元月行情。

另外，再從過去35年台股各月份漲跌幅紀錄來看，12月上漲機率最高，達77%，今年再度驗證，上漲機率第二高的是2月，達69%，那1月呢？也達57%，其實要同時考慮一件事-農曆年，今年過年比較早，所以機率會更高點。所以，年底封關與元月行情，筆者認為都會有很好的表現，用不斷創新高，來迎接「虎虎生風」的一年，讓台股攻上2萬點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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