立法院今日三讀通過科技部組織法修正案，將科技部轉型為國家科學及技術委員會，科技部表示，未來組織定位將以發展國家整體科技政策、協調數位發展與產業創新，以跨部會、跨產學研的型態，引領台灣軟硬體創新整合。

科技部已加速整備相關法規、員額、預算等改制相關事宜，目前規劃2022年3月掛牌，並將儘速送請行政院核定。

科技部吳政忠部長表示，科技發展的能量，已不僅是國家目前與未來競爭力的指標，也是回應國內外社會挑戰與國家安全的關鍵。舉凡氣候變遷、災害防救、醫療生技及科研人才政策等，都是我國生存發展必須積極面對並解決的重要課題。

吳政忠強調，國家科學及技術委員會將肩負串接整合各部會的科技政策與資源、完善科技政策的執行與管理，以及累積技術與人才的責任，希冀與各部會及產學研各界攜手精進，引領國家未來科技發展。

國家科學及技術委員會推動重點工作包括：

第一，有別於舊國科會著重上游端之能量建置，新國科會將連接上、中、下游的技術發展與產業應用。

國家科學及技術委員會的成立，將更有利深化基礎研究並連接上、中、下游的技術發展與產業應用，引領各部會進行科技前瞻研究，聚焦支援我國策略布局，推動社會創新，並合作制定推動人才的培育、延攬與留用政策，協力發展科研與產業創新生態圈。

第二，有別於科技部於溝通協調上之侷限，新國科會以行政院高度，充分發揮跨域、跨部會協調功能，集中科技發展事務權責。

為強化跨部會及跨領域等上、中、下游的溝通與連結，全方位地擘劃科技發展策略，國家科學及技術委員會將導入跨域參與機制、集結機關首長與各領域學者、專家，打造一個超越部會立場，具明確跨部會溝通協調功能與權責的組織，把科技政策之決策提升至行政院層級高度，補強我國科技研發的整合能力，以維持並提升我國國際競爭力。

第三，有效協助行政院通盤掌握各部會科技資源，妥善分配科技經費及優化使用效率。

國家科學及技術委員會將增加對國家整體科學發展、技術研究及應用之規劃、協調、審議、資源分配及管理考核等職責，透過通盤掌握政府科技資源，進行預算審議與資源配置、政策規劃及執行之績效管考評估，以確保政策有效執行，優化科技經費使用效率與落實社會實質影響。