任家萱（Selina）近來推出新EP《往美的路我要自己作主》，釋出新歌〈居里夫人〉MV，曲名諧音意指「窩居在家裡的夫人」，憶起先前疫情時間，她很享受宅在家時光，更在做家事時，意外發現自己似乎有微潔癖，因為她一旦開頭做家事，就會停不下來，「好像跟家談戀愛的感覺，竟然容不下家裡的一粒沙。」

全台三級警戒時，Selina完全只待在家中，自認是個「時間富翁」，現在回想起來非常懷念，並直言或許有些朋友疫情期間，很想外出走走，但是她真的非常享受在家，同時很愛家裡的一草一物，笑說：「我每天最喜歡的事情就是吸地板，喜歡吸完之後光腳踩在地板享受乾乾淨淨的感覺。」

她樂於照顧家中植物，分享之前把光禿禿像馬鈴薯的「山烏龜」，細心栽培到長出了3片葉子，結果有一次因為吸地板不小心撞倒盆栽，細細的莖被壓斷，十分後悔難過，最後忍痛把莖剪掉，再認真呵護，果然又冒出了新芽，「原來痛定思痛，再加上斷捨離，還是能有一線生機的。」