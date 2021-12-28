超商雙雄拚科技！7-ELEVEN拓展未來商店(X-STORE)，強調智能、聯名及會員價購全新數位生活經濟圈，第5家未來商店進駐高鐵桃園站生活圈，未來持續擴大布點，藉由智能科技優化消費旅程體驗，進一步串接與元宇宙接軌的可能性。

全家則表示，目前在科技設備運用以兩大策略進行測試，分別為「科技測試場域」─科技概念一店、二店，及「以店舖延伸，擴大店舖服務範疇」為開發主軸，包括科技簡配店、智販機、科技設備單項導入進行應用搭配。

統一超商表示，自2018年開始發表首家未來商店X-STORE已經陸續在台北、高雄與台中3城市有4家智能零售科技實驗場域，與數十家科技廠商進行百種未來科技先行的體驗，探索符合現代與未來銷售所需的智能零售。

過去五年未來商店X-STORE創新智能技術已經為７-ELEVEN門市廣泛運用，例如智能冰箱使用的節能系統、智FUN機、自助結帳等成功拓展到千個據點。

７-ELEVEN未來商店X-STORE進駐桃園高鐵生活圈，門市總營業面積78.3坪，以複合體驗區與自助體驗區雙區規畫透過沉浸式數位消費體驗、肖像複合體驗及OPEN POINT會員體驗三大策略提升探索、體驗和超越體驗。

７-ELEVEN全新開發「iscan X ipay」，消費者可以在X-STORE第5家未來店門市內拿了想買的商品，即可使用隨身智慧手機隨掃即加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳，並且快速連結OPEN POINT生態圈，結帳、累點、發票等購物細節一指完成。

全家則表示，在科技概念一號店部份，主要是透過科技輔助，協助員工降低勞務為核心概念展開測試，只要「全家」認為符合減勞務、擴大店舖服務範圍的科技設備，皆會進行測試，未來仍持續做為「全家」科技設備測試場域。

科技概念二號店則是會隨科技變化與消費者數位化習慣，透過科技設備往店員勞務裂解、消費者消費賦權進行測試，希冀讓消費者購物體驗更有趣。從一、二店測試過程，觀察有幾項成效佳的科技設備可擴大複製，同時也思考在消費者的購物模式及消費需求不斷轉變之下，「全家」如何更即時滿足消費需求。

2020年7月，全家即以店舖延伸為核心概念，展開科技簡配店規劃，只要是「全家」會員都可刷會員條碼進入購物，導入的科技設備為自助結帳機、智能咖啡機、微波爐等設備，並希望透過科技設備搭配店舖人員，將店舖服務腹地擴展到最大。