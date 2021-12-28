怕胖團推出新歌〈哈哈〉。（歪的音樂提供）

怕胖團在2021年底，交出了第五張專輯《V》，主唱閃亮稱首次被規定在4個月內把歌寫完，壓力超大，貝斯手大寶拿出塔羅牌解決了他的「選擇障礙」，專輯還是拖了兩個月，但總算完成，也交出一張和以往完全不同的顯性悲觀的專輯。首波主打歌〈哈哈〉呈現的是一種面對現況無力的憤怒，閃亮坦承：「寫這首歌時，心情頗黑暗，看什麼都不爽，曲子聽起來比較沈重，連歌詞都寫了10種版本以上。」

怕胖團創作主腦閃亮在講到這張專輯時坦言壓力很大，「其實我們以前都是準備好再來，沒有時間限制，這次經紀人一開始就講4個月要完成，每寫一首歌，我只要考慮到這個好不好或那個好不好就會掙扎很久，大寶一算我就可以做好決定，不過還是拖了兩個月。」大寶則說：「每首歌我幾乎都有算，塔羅牌在有選擇障礙時真的非常好用。」

〈哈哈〉MV中，三個人也首次嚐試了與以往不同的造型，團員笑說：「拍攝當天，去便利商店買個東西，路人都以為我們在Cosplay。」鼓手老外對於自己酷似「荒野大鏢客」的造型更是十分滿意：「這是我第一次嚐試這種造型，突然覺得蠻適合我的。」〈哈哈〉這支MV內容是導演亞歷三小發想的一位曾經參與戰役的老人為故事主軸，〈哈哈〉是首部曲，未來將會再推出兩部做為完整的詮釋。