高雄酒駕頻傳，在1死3傷慘劇後再度遭檢討，Wecare高雄卻在臉書護航，再度扯前市長韓國瑜下水，遭網友砲轟毫無人性。(圖／Wecare高雄臉書)

高雄前天(26日)晚間發生重大交通事故，38歲的男子黃子洋酒駕撞上過斑馬線的一家四口，釀1死3傷慘劇，高雄市酒駕頻傳也引發網友不滿砲轟，未料罷韓團體《Wecare高雄》今晚PO文再度拉前市長韓國瑜下水，遭網轟簡直毫無人性。

Wecare高雄在臉書PO文「市長有喝。果然有差」、「韓國瑜離開後，數據會說話！韓國瑜下台後，車禍死亡率減少27%！歲末年終聚餐多，拜託大家喝了酒千萬不要開車。」

貼文曝光後遭網友罵翻，連不少綠營支持者都看不下去，大罵：「這種時候還要拉韓出來救援，智商有問題？」、「有種去跟被害者家屬當面說啊」、「可悲的側翼粉專」、「我討厭韓國瑜，但這篇未免也太扯了」、「你們良心真的被狗咬了⋯」、「韓國瑜都離開高雄那麼久了，還能拿來說嘴」、「人血饅頭好吃嗎」、「不是什麼事都拉前一任墊背就沒事好嗎？現在是在比爛？」、「出人命了還開這種玩笑」、「出事就拖韓國瑜下水，你們是在害陳其邁知道嗎」。

也有網友點出事實：「今年本土疫情大爆發，數據降低不是很正常嗎」、「疫情爆發大家呆在家也能被偷渡成政績」。

高雄這起1死3傷酒駕車禍，造成37歲范姓妻子當場死亡，15歲的大女兒雙腿被撞骨折，整排牙齒也被撞斷，受傷的丈夫不知噩耗，清醒後不斷尋找已過世的妻子。肇事的黃子洋則是三度酒駕還無照，事發後陳其邁也震怒不已，要求警方加強執法力道，並且要求研議針對酒駕致死增重罰責。

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