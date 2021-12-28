秀傳準公共化托嬰中心鄰近彰化秀傳醫院，以多元課程活動、智能醫療為號召，不僅有各科醫師定期巡檢，場邊還有Zenbo機器人擔任陪玩保母，萌樣吸睛。（謝瓊雲攝）

「多元智能醫療托嬰中心」獲得準公共化托嬰中心資格，還結合各項智能醫療服務，和多元嬰幼兒課程活動，還有各科醫師定期巡檢健檢，十分吸引人。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

「多元智能醫療托嬰中心」獲得準公共化托嬰中心資格，還結合各項智能醫療服務，和多元嬰幼兒課程活動，還有各科醫師定期巡檢健檢，十分吸引人。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化秀傳「多元智能醫療托嬰中心」28日開幕，為院內同仁、彰化市民眾提供0-2歲的嬰幼兒透明化教育與全人照護，不只有智能監測嬰兒呼吸狀態，還有萌翻的Zenbo機器人擔綱幼兒保母，打造多元嬰幼兒課程，以高規格打造優質托嬰育兒環境。

托嬰中心就設置在嶄新的大樓內，揭幕活動現場有12位平均一歲半的可愛寶寶，熱情舞動迎賓展開序幕，並在中心和爸爸媽媽、現場貴賓一起留下大手牽小手的手印做紀念。

彰化秀傳醫院院長楊基滐表示，秀傳一向以「用心、創新、視病猶親」為服務宗旨，嬰幼兒的托育及照護則是「視寶猶己」，不僅是家庭的責任，也是企業和整體社會的共同責任。

楊基滐說，秀傳醫療社團法人為了要照顧員工的小孩，讓同仁們在工作時無後顧之憂，並服務彰化市的民眾，經過一年精心籌備，設置這所全新且符合準公共化托育補助資格的「多元智能醫療托嬰中心」，除了支持兼顧工作與育兒的托育政策，照顧秀傳大家庭的每個成員，更是當前重要的核心工作。

全新的托嬰中心規畫豐富的嬰幼兒課程活動，如繪本共讀、嬰幼兒按摩、音樂打鼓、藝術創作等，幫助刺激視覺、聽覺、觸覺三覺連動，培養專注力、提升創造力，透過角色模仿、扮演，拓展想像空間、學習自我肯定；另外還有語言溝通、認知探索、自由探索、身體動作發展等，透過學習單讓家長爸媽了解課程點滴。

秀傳托嬰中心更結合醫院的小兒科、牙科和復健科定期做專業的醫療照護和親子講座，並安排每六個月做一次健檢，規劃有健康檢查表，包括常規的身高體重百分位評估，基本身體檢查，以及檢查當下嬰幼兒的發展評估狀況，有任何異常就會轉回小兒科門診做後續檢查。

配合「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起提高0至2歲的托育補助，送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，每個月補助7000元補助金，家中若有第二名子女，每個月則能領8000元補助，第三名子女以上，更加碼到每月9000元，歡迎民眾多多利用，有需要者可洽詢(04)7256166轉85088。