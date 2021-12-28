美國海狼級核潛艇康乃狄克號10月初在南海發生撞山事故後，外界普遍認為這是美軍對當地海底地形不夠瞭解。美國海軍學會網站指出，該事故顯示美軍當前全部5艘專門探測水文資料的測量船都部署在日本橫濱仍不夠用，未來美軍計畫建造多達7艘全新的測量船以加強在中國周邊等海域的水文調查。

據《環球網》報導說，音響測量船屬於美海軍輔助船隻，主要用於測量海底地形、水文、水聲、深水洋流等情報，用於分析研究潛艇等水下力量在相關海域的可能活動範圍、進出路線等。這些情報對於潛艇水下作戰，或進行反潛作戰具有重大意義。除了甄別潛艇音紋以外，該船還可以用於海底地形測繪，以更新海圖。康乃狄克號的海底撞山事故就被認為可能與海圖不準確有關。

美國海軍學會網站提到，當前美國海軍共有5艘音響測量船，全部隸屬於美國軍事海運司令部。其中4艘勝利級採用小水線面船型設計，可以保證穩定性和適航性，有利於拖曳聲呐的工作和聲納資料的處理。它們於1991-1993年服役，更新的無暇號則於2000服役。無瑕號是在勝利級的基礎上加以改進，噸位更大、速度更快，並增加了額外的拖曳聲呐陣列系統設計。它主要使用拖曳式被動及主動低頻聲呐陣列收集水下聲學資料，通過電子設備處理並提供快速反潛作戰資訊的傳輸。目前所有5艘音響測量船都部署在日本橫濱，以加強對亞太海域的水文情報搜集。

報導說，美軍這5艘音響測量船已經是中國南海的熟面孔了。2009年，無瑕號在南海活動時與中國船隻發生對峙，隨後五角大廈承認該船確實是在南海進行情報搜集工作。大陸智庫南海態勢感知平台稱，美軍音響測量船在南海地區的部署趨向於常態化，2021年上半年的181天中，至少有161天都至少有一艘在南海部署，出動率達89%，幾乎沒有空窗期。在輪換模式上採用「先來後走」的方式實現無縫銜接，每艘船在南海海上作業的時間少則10餘天，多則30至40餘天。今年2-3月，無瑕號在南海海域停留超過兩周。勝利號以及同級忠誠號音響測量船在今年4、5月份也頻繁現身南海，主要在中沙群島南部和東北部密集活動。

但美國海軍認為，面對快速發展的中共海軍，現役音響測量船已顯老態，未來將花費重金打造7艘全新的音響測量船。該項目代號TAGOS（X），它不但噸位更大（8500噸）、速度更快（20節），而且將配備全新的探測設備。為此，每艘船將耗資超過4億美元。可以預測的是，隨著新型音響測量船投入使用，美軍在南海偵察活動的強度與針對性還將進一步提升。