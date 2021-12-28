兩岸若開戰，美國會協防台灣嗎？會採取何種方式協助台灣？《遠見》雜誌今（28）日公布最新的《民心動向調查》，其中在兩岸、軍事議題方面，有33.7%民眾認為美國會「賣武器給台灣」，19.8%認為會「派出軍艦巡航」，13.0%認為會「口頭或書面譴責大陸」，10.2%認為會「在台灣共同作戰」。

《遠見》民調進一步分析，若以政黨傾向劃分，泛藍有45.2%認為會「賣武器給台灣」，20.4%認為會「口頭或書面譴責大陸」，泛綠則有29.6%認為美國會「派出軍艦巡航」，18.6%認為會「在台灣共同作戰」。

值得觀察的是，民調也詢問民眾「對中國大陸的關係為何？」有41%的民眾認為彼此是競爭對手，再來才是生意夥伴，有25.2%；而對美呢？則高達60.2%認為彼此是生意夥伴，再來才是親朋好友（16.4%）。

最後，民調總結認為，儘管不想上戰場，但又相信美國和日本必定會提供援助，這也回歸一個根本邏輯，倘若台灣民眾都不想替自己的國家、生活方式犧牲，為何美、日等國家要替台灣流血打仗？從民調數據凸顯出，政府不但應盡速讓做好因應戰爭的準備，民眾也應對捍衛自己的生活方式展現決心，並不能一廂情願相信美、日等國會提供援助。