新光三越統計今年最夯的10大熱銷商品，以家電、3C表現最亮眼，美妝、國際精品、輕奢珠寶等都進榜，提供消費者不管歲末送禮、犒賞自己，除舊布新、採購尾牙好禮，都能跟上潮流。
在熱銷榜中，dyson V12輕量級無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版，年銷量皆破3000台；球后戴資穎代言的Johnson健身飛輪及健身魔鏡，熱銷破萬台；Nintendo Switch年銷量逾7000台，其中，Nintendo Switch OLED推出3個月，至今已熱銷1500台；年度新機缺貨王iPhone 13系列9月一開賣就銷破萬台。
此外，因長時間配戴口罩，讓更多人願意花更多時間投資自己做保養，年度熱銷美妝單品，有每分鐘銷售22瓶的ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露、年銷逾20萬瓶的LANCOME超未來肌因賦活露。
國際精品、輕奢珠寶、新光三越獨家引進的日本人氣伴手禮，都受惠於不能出國而熱賣，Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包，年銷逾500件；奧運女神戴資穎、郭婞淳佩戴的法國的輕奢珠寶RedLine經典紅線手鍊，熱銷千條；日本人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，年銷2500萬片；復古風爆賣數字潮鞋New Balance 327系列復古休閒鞋，則銷破萬雙。
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