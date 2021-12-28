新光三越統計今年最夯的10大熱銷商品，以家電、3C表現最亮眼，美妝、國際精品、輕奢珠寶等都進榜，提供消費者不管歲末送禮、犒賞自己，除舊布新、採購尾牙好禮，都能跟上潮流。

新光三越dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器，2萬3900元。（新光三越提供）

在熱銷榜中，dyson V12輕量級無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版，年銷量皆破3000台；球后戴資穎代言的Johnson健身飛輪及健身魔鏡，熱銷破萬台；Nintendo Switch年銷量逾7000台，其中，Nintendo Switch OLED推出3個月，至今已熱銷1500台；年度新機缺貨王iPhone 13系列9月一開賣就銷破萬台。

此外，因長時間配戴口罩，讓更多人願意花更多時間投資自己做保養，年度熱銷美妝單品，有每分鐘銷售22瓶的ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露、年銷逾20萬瓶的LANCOME超未來肌因賦活露。

新光三越[i]Store iPhone 13系列，2萬2900元起。（新光三越提供）

國際精品、輕奢珠寶、新光三越獨家引進的日本人氣伴手禮，都受惠於不能出國而熱賣，Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包，年銷逾500件；奧運女神戴資穎、郭婞淳佩戴的法國的輕奢珠寶RedLine經典紅線手鍊，熱銷千條；日本人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，年銷2500萬片；復古風爆賣數字潮鞋New Balance 327系列復古休閒鞋，則銷破萬雙。

新光三越Nintendo Switch OLED款式主機-白色，1萬480元，skm online同步販售。（新光三越提供）

新光三越PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版（黑金色）HD9651/62（年銷3,000台），原價21,900元、特價10,990元，5折。（新光三越提供）

新光三越ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml，1月1日上市虎年限定版，3980元。（新光三越提供）

新光三越LANCOME超未來肌因賦活露100ml，1月1日上市2022新年限定版，6500元。（新光三越提供）

新光三越Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包，3萬8900元至4萬2900元。（新光三越提供）

新光三越RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鍊，2萬6800元。（新光三越提供）

新光三越Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒，1020元。（新光三越提供）