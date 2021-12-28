財政部關務署表示，為了防止民眾個資遭到盜用報關進口，或者人頭進口非法物品，導致民眾或者報關業者無辜受到牽累，將採取三階段逐步擴大實施快遞貨物預先委任報關。

關務署表示，目前實名認證APP「易利委EZ WAY」註冊數已經達到380萬人，申報進口人的85％，關務署認為已經是推動預委任報關的時機。

關務署表示，為了要讓報關業者與民眾有適應和調整的時間，分三階段擴大施行，而今日起開始實施第一階段，為有註冊實名認證APP，卻曾經反映或回復遭冒名報關及推播多次未回復之高風險名單為實施範圍，初估大約有2300人。

第二階段是自2022年3月1日起採「自願性」，開放民眾透過實名認APP自行設定以其名義報關進口貨物，須經其確認是否進口貨物。第三階段則是明年的7月1日起全面實施。

關務署呼籲，新制上線後，請快遞報關業者於貨物運抵台灣前先完成委任報關程序，民眾亦請注意實名認證APP推播訊息及時確認是否為其進口貨物，以利新制順利推動。