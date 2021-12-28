克蘿伊摩蕾茲在衣櫃裡錄製了《阿達一族2》90％的內容。（摘自IG）

大家最喜歡的古怪家庭「阿達一族」回來了，在續集《阿達一族2》中重磅回歸，展開一場非比尋常的冒險。導演康拉德威儂和原班配音明星陣容齊聚，包括英文版莎莉賽隆、奧斯卡伊薩、克蘿伊摩蕾茲、尼克克羅爾、貝蒂米勒、史努比狗狗，以及新加入的配音明星比爾海德、賈沃恩沃爾頓等，中文版配音唐老師和陳妤準備好要帶大家一起美國走透透，踏遍全美著名的景點與地標，展開史上最精采絕倫的家族冒險之旅，阿達一族無論走到哪裡肯定會引起軒然大波，還有超多可愛又怪奇的新角色登場，值得觀眾進戲院大開眼界。

製片丹妮爾史特林表示，讓演員回歸演出還不算難，最難的是要錄製他們的聲音，尤其是在疫情期間。製作團隊派出音訊工程師為每個演員在各自的生活空間裡裝設錄音設備，儘管聲音本身很清晰，但仍存在一些挑戰。「一開始效率有點差，很多事都會讓人分心，比如送貨（餐）人員來了，狗狂叫之類的，不過大家都很開心最後出來的成果品質很棒。」擔任星期三配音的克蘿伊摩蕾茲說：「我在波士頓拍攝另一部電影時，在我的衣櫃裡錄製了這部電影90％的內容，這真的是超療癒的一部作品，多虧有星期三陪在我身邊。」

丹妮爾史特林也說：「在錄製克蘿伊摩蕾茲的部分時，好多次我們不得不暫停，有時剛好垃圾車經過，有時剛好飛機飛過，有時還得出去請園丁先休息一下或是等園丁先弄完，總之整個過程笑點不斷。」擔任科學家賽勒斯怪奇配音的比爾海德甚至打造了自己的錄音堡壘：「在我的房間裡，用四把椅子，上面堆上一大堆枕頭，要高過我的高度，然後再蓋上一條大被子，我的配音帳篷就完成了，而我就在這個帳篷堡壘裡錄製我的台詞。」

該片是場歡樂爆表的露營車家族之旅，不僅更加創新和搞笑，還將阿達一族的style發揮到極致，克蘿伊摩蕾茲形容「這是一場真實的大冒險」，並稱「我們跳上那台露營車，隨著他們一起踏上這趟旅程，一路瘋狂直到結尾；故事一整個高潮迭起，到最後你會驚喜發現這根本就是動作片吧。這部動畫正是我們困在家中最需要的慰藉，暫時脫離現實，跳進阿達一族的宇宙，一起來場歡樂滿點的家庭旅行。」《阿達一族2》本周四（30日）跨年檔期在台歡樂獻映。