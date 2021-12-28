美國今年年終購物季支出強勁增長，連帶使得消費者背負的信用卡債務飆升。在政府發放紓困支票的幫助下，美國民眾2020年還清創紀錄的830億美元卡債，但2021年信用卡餘額（credit card balance）預估將再次走高。

據紐約聯準銀行數據顯示，美國2021年第三季信用卡餘額增加170億美元。在年終購物季買氣熱絡之下，消費者第四季卡債恐怕再攀升數十億美元。

個人理財網站WalletHub預測，在2021年結束時，美國民眾將增加700億美元卡債，而每戶家庭信用卡餘額如今平均為8006美元。

根據信用評分機構環聯（TransUnion）預估，隨著越來越多消費者申請信貸並提高消費支出之下，2022年信用卡餘額料持續攀升，第一季季末時將較一年前高出10％。TransUnion預測，2022年第4季時，信用卡餘額將達到8057億美元，這將是疫情爆發以來最高。