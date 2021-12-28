柔伊克拉維茲在片中飾演貓女一角。（華納兄弟提供）

導演麥特李維斯（Matt Reeves）執導、羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》28日釋出全新預告，預告中布魯斯韋恩雖然是高譚市首富家族的繼承者，性格卻非常孤僻，同時在夜晚化身為蝙蝠俠打擊罪犯。當謎天大聖留下新的謎題，設下陷阱殺害高譚市的菁英分子後，蝙蝠俠循著神祕線索，並與貓女聯手為高譚市伸張正義。

2年來，布魯斯韋恩化身為蝙蝠俠（羅伯派汀森 飾演）在街頭剷惡鋤奸，逐漸在罪犯腦中植入恐懼的種子，並在其他市民心中建立了復仇使者的形象，與此同時卻也讓自己牽扯進高譚市的陰暗面中。他在高譚市貪汙腐敗的政府官員和名人之中，也只有少數可以信任的盟友，盟友包含阿福潘尼沃斯（安迪瑟克斯 飾演）及詹姆斯高登（傑佛瑞萊特 飾演）。

當一名兇手透過一連串殘忍的陰謀詭計，虐殺高譚市許多菁英份子後，蝙蝠俠這位世上最偉大的偵探依循著神祕線索，展開對地下社會的調查行動，並遇見別名貓女的塞琳娜凱爾（柔伊克拉維茲 飾演）、別名企鵝人的奧斯華科波特（柯林法洛 飾演）、卡麥法爾康尼（約翰特托羅 飾演），以及愛德華納許頓／別名謎天大聖（保羅迪諾 飾演）等人。當證據顯示兇手越來越接近，其計畫也越來越明朗，蝙蝠俠必須建立好新的關係，揭露兇手的真面目，並為長久以來發生貪腐弊端的高譚市伸張正義。該片將於明年3月2日在台上映。