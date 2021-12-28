新竹市長林智堅拋出竹竹合併升格議題延燒，林智堅27日晚間宣布，為推動竹竹合併，不參選合併後的大新竹市長。前民進黨立委郭正亮在節目中指出，這是因為修法時間非常緊，並指有不少在立院門口排隊守候的立委也都覺得莫名其妙，同台的前立委沈富雄批評「吃相很難看」，郭正亮則說「太難看了」。

對於林智堅喊不選了，沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，這對他們是很大的挫折，因為壓力排山倒海而來，所以他們想盡漂亮話來解。他也建議國民黨，「不要扯破他的謊言，讓他有臉皮，顧好面子，讓他乖乖撤案，就成功了」，不要讓他們生氣，沒有退路後硬要搞，這樣就輸了。

郭正亮則說，時辰真的非常緊，總質詢後委員會排案就3月下旬了，3月下旬立刻通過要再送院會，經過地方議會通過，且涉及議員名額減額，還有選區重劃，要在6月25日通過。

這時，沈富雄直言，「吃相很難看」，並做出用手抓東西吃的動作。郭正亮則接著說，「太難看了」，他也坦言，有一些立委朋友在那邊排隊，現在都覺得莫名奇妙。

此外，林智堅28日也表示，既然在野黨扭曲他推動竹竹併的原意，指此事「因人設事」，那麼他就自己先搬開這顆石頭，讓朝野一起來好好推動修法，促成大新竹合併升格，他本人則會繼續推動2022竹竹升格，對的事一天都不能等。