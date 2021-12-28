隨著台積電總裁魏哲家日前拜會台中市政府，談論投資環境、產業交流，台中市長盧秀燕周一(27日)就證實，台積電已提出2奈米擴廠計畫，目標用地預計100公頃，除軍方與國有財產署土地，還有占地90公頃的台中高爾夫球場，若此案成功推動，投資總額上看1兆元，台中將升級為半導體重鎮。相較於日前台積電宣布赴高雄投資，就有網友提問，高雄與台中比較之下，誰贏面更大，引發網友熱烈討論。

台積電11月初決議，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產，選址高雄煉油廠舊址，高雄市政府也指出，隨著台積電投資案確定，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊也總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，加速台積電建廠計畫。

不過，魏哲家日前卻拜訪台中市政府，市場消息也透露可能在台中投資，更有可能是台積電目前在先進製程競爭關鍵的2奈米製程，讓市場關注焦點馬上轉移至台中。台積電全台投資，也也炒熱房市話題，不僅傳出楠梓、左營等地的房價不斷上揚，台中近期也傳出半年1坪就漲5萬的景象，讓房價聞「積」起舞，從新竹一路吹到台中、高雄。

根據內政部統計，平日夜間停留人口以新北市440.5萬人、台中市308.4萬人、台北市279萬人分居前3位，高雄市較戶籍數少19萬人、臺南市較戶籍數少3.9萬人，屬戶籍人口外流區。

就有網友在PTT論壇提問，「先恭喜有入手台中的多軍們，現在台中氣勢對比11月的高雄，有過之而無不及。論房價，台中小勝高雄；論蛋黃，台中七期、高雄亞灣，各有千秋；論建設，高雄捷運興建較早、台中未來不遑多讓；論百貨，高雄數量多、質就伯仲之間；論製程，台中2奈米、高雄7奈米；論薪水，除台積和公務員之外半斤八兩。論未來發展，其實蠻難預測，兩個都具備潛力和爆發力，台中位居全台核心、高雄海灣城市獨一無二，到底都幾勒才是最大贏家？」

網友紛紛留言表示，「高雄先想辦法實居不要被桃園追上再說」、「高雄建設比較好，台中需求比較強勁，美光、風電有大量需求」、「台中對手只剩雙北」、「臺中的目標只有臺北，其它就別來蹭了」。

也有一篇文章指出，「台中成為全台第二大的半導體聚落，加上這幾年台中的進步有目共睹，人口超越高雄不提，台74、捷運、水湳經貿等各項重大建設都已經到位，反觀高雄現在連個GG廠都沒蓋好，又有空汙和硬水等先天問題，台中超越高雄的趨勢是不是更穩了？」

網友認為，「台中獨有的優勢就是他旁邊沒有半個可以跟他爭，南部有兩都北部有另外三都，所以沒要遠離家鄉太遠的中部人就是台中了，也有很多是住苗栗、彰化、南投開車來回上班的」、「迫於政治壓力只好去高雄，不然最理想是既有科學園區輪流蓋廠，除了分散風險外，跟舊廠間人力原物料調度成本也能最小化」。

也有網友強調「台中好，我很高興，但我必須客觀的說，高雄後面很強，我覺得大家都有彩頭就好，不要去戰地區，真正好的地方，絕對不是靠否定別人」、「竹中南一起發展很好啊，不就是要降低北漂的誘因」。