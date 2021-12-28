新冠肺炎COVID-19肆虐全球已達到2年，雖然有效的疫苗陸續接種，但是變種疫苗也隨即出現，呈現一種病毒與疫苗的軍備競賽。許多人忽略美國軍方也是極高水準的醫療研發單位，現在美國陸軍正在利用新一代的蛋白質修改技術，開發一種「終極新冠疫苗」 ，對抗所有變種病毒。

防衛1號(Defense One)報導，美國陸軍華特-里德研究所(Walter Reed Army Institute of Research,WRAIR)在過去兩年，一直在開發一種名為SpFN 的 實驗型疫苗，它是「長釘型鐵蛋白奈米粒子技術」 (Spike Ferritin Nanoparticle)的簡稱，不管病毒表面刺白如何多變，這種技術設計的疫苗都能適用。目前SpFN已完成第1階段人體測試，取得相當不錯的成績，當然它仍需要通過第2和第3階段的試驗才會上市。

SpFN疫苗尚未針對Omicron變體進行測試，當然未來必然會進行相關實驗。

一位華特-里德研究所的匿名研究員表示：「在初期的動物研究，以及1期臨床試驗都有不錯的成果，但我們還需要一段時間解讀1期試驗的報告，大概幾週後才能正式發表。」

報導稱，SpFN是接近蛋白質次單位技術，不過它的蛋白質呈足球狀(soccer ball-shaped protein)，具有24個面體，這使得科學家能夠將多種冠狀病毒株的表面刺蛋白連接到這些不同面上，使它的泛用性極高。

華特-里德研究所表示，SpFN新疫苗的保護力似乎對多種冠狀病毒都有用，甚至對2002年的SARS變體病毒也產生了明顯的抗體反應。

SpFN的24面體蛋白，可以將病毒的刺蛋白都模擬錄制，1劑相當於24劑。(圖/WRAIR 研究所)

華特-里德研究所新興傳染病主任門德傑拉德博士(Kayvon Modjarrad)說，我相信SpFN疫苗的成功，將對這種疫情有決定性的效果，也對未來的疫苗開發有一個極好的基礎。