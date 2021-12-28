台灣的商業發展可有出現明確的進程？答案可能見人見智；然而，以商業發展研究院28日公開展現的10個研究服務單位工作成果，可以肯定，台灣的商業發展研究明顯精進。商業發展研究院董事長許添財表示，商研院研發服務的全景地圖，包括中小企業價值鏈提供完整解決方案，涵蓋疫後新商機、企業傳承與轉型、新科技新媒體與數據演算的跨境數位貿易、資源整合再生與跨域產業連結、平衡區域發展、化育數位人才、交通服務轉型、AI全方位應用、數位轉型兼具碳中和等。

商研院CDRI28日租下台北101大樓86樓宴會廳，舉行院史上第一次成果發表會與《年刊》創刊號發表會活動，為展現商業/服務業的數位轉型新態樣，活動結合線上線下，進行現場與直播，《年刊》出版有紙本與電子版本，內容有理論的核心競爭力（Core Competene）、研發服務重心，以及成功個案典範。

許添財致詞時指出，商研院近四年的營收、績效是過去8年的翻倍，除了商研院與時俱進，真實反映消費者行為與生活型態變化的社群互動、內容體驗等精準行銷商業模式的研發，成立南部院區、中部院區籌備，與中南部地方政府密切合作也打開了新市場，在後疫時期陪伴企業轉型再轉型，導入商業技術，讓實體市場結合無限大的虛擬市場，力創商業服務業下一波榮景。