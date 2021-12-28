英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）27日表示，2021年底前，英格蘭不會採行新的防疫限制。儘管Omicron新變種病毒造成確診案例攀升，且英國蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭皆強化防疫措施，但英國首相強生仍遲遲不願頒布新規定。