英格蘭2021年底前 無意採行新防疫措施 22:002021/12/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）27日表示，2021年底前，英格蘭不會採行新的防疫限制。儘管Omicron新變種病毒造成確診案例攀升，且英國蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭皆強化防疫措施，但英國首相強生仍遲遲不願頒布新規定。 《國際社會》英國照常跨年 法國加強管制3周 澳可提前5年獲核潛艦 美卯勁抗中等不及了 #英格蘭 #年底前 #英國 #無意 #採行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 《國際社會》假期疫情高燒 歐洲3國單日確診創高 16:142021/12/27 財經 英格蘭單日確診10萬 衛生大臣：新年前防疫不升級 14:072021/12/28 國際 越南Omicron首例 患者從英國飛抵河內 15:532021/12/28 國際 英國女王溫莎城堡慶耶誕 持十字弓男子擅闖被捕 08:522021/12/27 國際 Omicron病例激增 英格蘭耶誕節忙摧打疫苗 15:142021/12/26 國際 足球》英國修法嚴懲網路酸民 最重「禁看比賽10年」 15:052021/12/26 體育 歷三任市長 中市育英國中育英堂終於重建啟用 16:092021/12/27 生活 英國女王耶誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員 05:492021/12/26 國際 耶誕節早上闖溫莎城堡 英警逮捕19歲武裝男子 05:542021/12/26 國際 Omicron肆虐英國 單日確診近12萬例再創紀錄 03:522021/12/24 國際 財經熱門新聞 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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