美國市值前6大科技巨擘中，谷歌母公司Alphabet 2021年來股價漲幅最搶眼，累計狂飆逾七成，可望創下2009年來最佳成績，市值直逼2兆美元大關。

2021年截至12月27日收盤，Alphabet股價勁揚71.4％，市值達1.96兆美元。2021年已進入最後倒數計時，其他科技巨頭恐難急起直追，讓股價升幅超越Alphabet。

在美國6大科技股中，2021年股價漲幅距離Alphabet最近的是微軟，升幅達57.3％，其次是特斯拉的49.9％，蘋果揚升39.4％，改名為Meta的臉書上升28.7％，而亞馬遜升幅僅6.55％。相較之下，那斯達克100指數同期升幅為30.5％。

2021年美國大型科技股股價勁揚，市值跟著水漲船高，蘋果與微軟市值逼近3兆美元，特斯拉與Meta首次擠身兆美元俱樂部。截至27日止，6大科技股市值合計大增逾3.1兆美元。

就個別公司來看，2021年微軟雖然一度坐上市值龍頭，但27日的市值為2.57兆美元，遜於蘋果的2.96兆美元。亞馬遜目前市值達1.72兆美元，特斯拉為1.1兆美元，Meta市值回落至1兆美元以下，現為9629.9億美元。

疫情期間消費者依賴谷歌的數位產品和服務，帶動Alphabet業績和股價強彈。Alphabet絕大多數營收來自谷歌的廣告收入，最新一季財報的廣告收入勁升43％，至531億美元。

根據Refinitiv調查，分析師預期Alphabet 2021年營收將攀升39％，上看2540億美元，將創下2007年來最大年升幅，一掃2020年13％的低迷成長。受疫情拖累，Alphabet 2020年第二季營收首次出現萎縮。

展望2022年，分析師預期Alphabet的營收成長率可能放緩至17％，大約回到2019年疫情爆發前的水準。Alphabet可能需要開發新的成長推手，來維持其優異的表現。