台灣吃到飽種類越來越多，包括自助餐、火鍋、燒烤、飲茶、甜點都有，雖然價格越漲越兇，不過許多熱門店家仍高朋滿座，有網友好奇詢問，吃到飽CP值狂降，為什麼台灣人還是超愛，有內行人揭關鍵原因指出，跟一種心態有關，而且還是比自己去超市買一大堆便宜。

一名網友26日在《PTT》表示，發現吃到飽的店總是高朋滿座，質疑大家不是都在抗議低薪，大部分人吃的量都不到付出的價錢，而且店家批發進來的成本明明很低，為什麼台灣吃到飽還是那麼盛行？

還有網友指出，吃了二十幾年，大台北叫得出名字的自助餐吃到飽大概都吃過了，發現價格越來越高，品質卻越來越差，十幾年前信義區有些自助餐還有生蠔、龍蝦吃到飽，可惜現在都沒了，甚至把哈根達斯的冰淇淋都撤掉，有的餐廳不僅生魚片不好吃，連其他東西都很雷。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「貪小便宜」、「摳門個性啊」、「就是窮才喜歡花一次錢，吃更多的東西」、「窮人的娛樂」、「從遊樂園一票到底開始的」、「第四台也是啊，越多台越好，哪怕塞一堆垃圾台都行」。

內行網友分析，總歸一句就是台灣人愛貪小便宜，人窮心也窮，覺得吃到飽什麼菜色都有，可以吃到生魚片、熱炒、炸物、火鍋、牛排等一次滿足，而且老少咸宜，吃的是一種「愉悅感」，而且算起來還是比自己去超市買一大堆便宜，並忍不住感嘆「真的很悲哀，只剩下吃能當娛樂」。