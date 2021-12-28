女星瑞莎長期培養台灣韻律體操人才，今年4月才被爆料搶功和帳目不清，今（28）日又出現選手家長指控，無償教學和自掏腰包培育選手都是假的，加碼指出瑞莎有商演收入30萬，僅拿5萬元分給3名選手；消息曝光後，許多藝人和網紅都跳出來聲援，但被網友封為女戰神的陳沂卻逆風發文，更點出關鍵質疑為何不肯公開帳目。

瑞莎來自烏克蘭，來台發展多年後還成為台灣媳婦，2年前取得台灣國籍，更積極培育韻律體操人才，甚至不收錢還自掏腰包，讓外界封她「體操女神」；不過，從今年4月就有家長爆料「瑞星體操協會」帳目不清、她又搶功勞，今日又有自稱選手家長，氣得指控瑞莎把選手當斂財工具，獲得高額商演酬勞，卻只拿5萬元分給3名選手。

消息曝光也引來各界討論，除了瑞莎的親友們支持外，還有一些網紅分析利弊，相信瑞莎不是爆料者所說的那種把選手當斂財工具的人；也有一些家長跳出來分享瑞莎私下真面目，學習過程真的沒有被收取任何費用，還提供服裝、鞋子等裝備，就算自己女兒非選手班，還是有獲得專業教練指導，甚至時常能遇到挺著孕肚的瑞莎現場指導。

但被網友封為女戰神的知名網紅陳沂則逆風發文，冷靜點出關鍵，認為瑞星最大問題就是帳目不清，「很多主打公益或慈善的單位都這樣」，她覺得帳目清清楚楚就不會有爭議，還拿自己剛結束的二手拍賣當例子，「一件一百兩百賣了11萬多，一毛不扣通通捐出去」。

沒多久陳沂又再度發文，中立地表示，「主打慈善公益真的很好賺錢的，帳目隨便做做，被質疑就哭哭說你是在懷疑我對社會的付出嗎？不，是在問帳目清楚揭露不是最基本的嗎？」