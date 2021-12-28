立法院院會28日三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，通傳會（NCC）掌理事項新增網際網路傳播政策之訂定、法令之訂定、擬訂、修正、廢止及執行，以及網際網路內容分級制度。此事也在網路上引發網友熱議，有網友直言，「PTT還能活多久？」

NCC主委陳耀祥指出，因應網際網路迅速發展，明定建立網際網路環境管理架構之職掌事項。網際網路內容應回歸實體社會之分工管理，並依目前常見網際網路內容問題，對應各主管機關之權責規範分工。

陳耀祥表示，網際網路環境下，數位平台服務種類推陳出新，網際網路訊息傳播快速，面對時空環境變化，國際間對於網路中介服務提供者所提供之新興服務及非法內容等管理架構之建立、處理及執行，均有多角度及細緻的討論。

此事也在PTT上引發網友熱議，「PTT還能活多久？」、「該通過的不通過，無關痛養的倒是很快通過」、「言論最自由的國家又前進了一步」、「鬼島真的很自由呢，嘻嘻」、「公投完動作頻頻，不演了」、「這就是現在立法院裡面的絕對多數DPP，都給你立委過半了，選前的承諾變成口號而已」、「反正都連任了，搞那麼爛，公投還能全贏，什麼都不用怕了」、「越管越多囉」。