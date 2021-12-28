爸帶孩童湖邊硬扯烏龜拖行、腳踩龜殼 牠速爬奔逃回湖中

台南市奇美博物館的戶外草坪假日會有不少民眾前往野餐，不過卻有民眾目睹1名男子帶著一群孩子在靠近湖邊處，將1隻烏龜徒手拖離湖邊，任由烏龜奮力爬回湖泊，男子還出腳踩在龜殼上阻止烏龜爬行，最後才讓烏龜順利「逃」回湖中；影片曝光引來網友撻伐，紛紛痛批是最壞身教。

有網友在臉書「爆料公社公開版」曝光1段影片，影片中1名中年男子在草皮上將1隻烏龜拿起並拖至距離湖邊一段距離，身邊還圍繞著起碼5名男童在爭相起鬨，男子放下烏龜後，烏龜便奮力地爬行至湖邊，過程中1名男童疑似還用腳踢了烏龜，隨即遭到戴著聖誕帽的工作人員制止，讓烏龜能爬回湖中。

民眾目睹男子帶著孩子在靠近湖邊處，將1隻烏龜徒手拖離湖邊，任由烏龜奮力爬回湖泊，男子還出腳踩在龜殼上阻止爬行，最後才讓烏龜順利「逃」回湖中。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

離譜的是，影片後半段該名中年男子甚至用腳踩住龜殼，踩了將近3秒後才鬆腳，而烏龜遭到「壓制」後先是待在原地，接著才緩緩爬回湖中；原PO表示事發在台南市奇美博物館的戶外草坪，當時有多位民眾在野餐，沒想到卻目擊1名大人帶著一群小孩在「玩」動物，讓原PO看了相當憤怒。

其他網友也留言說，「這種父親，教育出來的孩子無法想像，為人父親是怎麼當的，還一次教壞那麼多孩子，完全錯誤的示範，氣死我了」、「最壞的身教」、「大人最不好示範給小孩看」、「那時候旁邊人都快看不下去，他還覺得理所當然」、「怎麼還可以拍攝，直接罵爸爸啊，還有一個小朋友很棒的制止那個爸爸的行為，那爸爸不會很丟臉嗎」。