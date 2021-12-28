Omicron病毒來勢洶洶，已讓今冬疫情再度急升。由於染疫人數激增、導致企業人手不足；加上民眾居家避疫、使得消費支出銳減，促使經濟學家紛紛下調美國與全球明年初的經濟成長預測。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）指出，由於可預見疫情對經濟造成的傷害將持續到明年初，他已把美國明年首季經濟成長估值從先前的5.2％大砍到2.2％。

贊迪解釋，Omicron病毒在美快速蔓延，使得美國旅遊支出大幅縮減、運動賽事與百老匯表演節目也遭到取消。他說這種情況就類似今夏肆虐美國的Delta病毒。在當時他原本預估第三季經濟成長率可達6.1％，但最終該季成長率只有2.3％。

不過贊迪也補充：「整體而言，新一波疫情對經濟造成的衝擊通常低於前一波」，他認為這是公衛專家在因應病毒與商業活動已有更好的方式。

Pantheon Macroeconomics經濟諮詢公司最近也把美國明年首季成長估值從5％調降到3％。其他經濟學家也透露可能下修美國明年初的經濟預估。

巴克萊美國經濟學家瑞蘭（Pooja Sriram）認為，Omicron在年終假日爆發，即使是疫苗接種率很高的紐約也無法倖免，導致許多民眾取消出遊計畫與減少在外活動，這對美國經濟與就業勢必帶來不利影響。

根據OpenTable的數據指出，到12月26日為止的當周，在美國餐廳的用餐人數比去年同期銳減27％，該減幅創4月以來最大紀錄。

另外Omicron的快速擴散也讓許多染疫員工必須請假在家休養，也讓原本企業面臨的人手吃緊問題更加嚴重。根據美國勞工部的統計，到12月18日為止的一周，初領失業救濟金人數仍在逾半世紀以來的低點附近盤旋。

本月稍早經濟合作暨發展組織也發出預警，表示如果現有疫苗無法有效對抗Omicron病毒，全球經濟面臨下修的幅度恐怕將高出預期。