迎接2022年的到來，劍湖山（5701）世界今年跨年重頭戲「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」12月31日登場，摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀璀璨演出，與遊客一起迎向繽紛的2022年；此外，元旦雙加碼，1月1日至1月2日兩天，當日壽星可享1元狂歡價，元旦限定加碼無人機燈光秀。

劍湖山世界經理張華紋表示，「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」即將到來，今年除了邀請宇宙人、麋先生、黃奕儒、琳誼等實力派樂團與新生代創作歌手熱情開唱以外，最大的重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，28日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建，一起期待今年最精彩的浮空煙火秀。

張華紋表示，今年跨年煙火華麗又精彩，摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀猶如在夜空中綻放美麗的花朵，8分8秒的絢爛演出，保證值回票價，當天現場購票，白天暢玩價599元、午後1點入園399元、晚上8點後只要299元。