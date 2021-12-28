新北市中和警分局中和所警員黃兆田受理黃姓民眾報案稱，71歲黃父年事已高且患有失智症等症狀，離家後許久未歸，擔心出意外便趕緊至派出所報案。

中和所警員黃兆田立即受理並通報各單位協尋，並且依據黃民所報之位置調閱附近監視器查找，經黃員沿線調閱後，不到2小時便在福美路與景平路口，華中橋下7-11旁發現疑似該名黃姓老翁。

黃員立即通知家屬並先行驅車趕往現場查看，到場後黃員先行確認黃姓老翁身分，因當天天氣寒冷、冷風簌簌，老翁還是有些許迷茫，此時黃民也趕到現場，一見到父親，終於卸下緊繃的情緒，拍拍父親說：「你跑去哪了？」他表示，父親每天早上都會在住家附近散步，可能因有失智症，走著走著就忘記回家的路，黃民表示真的很感謝員警耐心的幫他調閱監視器，才能讓他及時找到父親。

警方建議，家中長輩及精神狀態有疑慮之人士應避免單獨外出，倘遇有該情況之民眾，平常應多注意其動向，亦可配戴足資辨識之手鍊等，以利警政等單位及時協尋。