10月全美房價指數 年增19.1％ 22:292021/12/28 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國房價持續飆漲，10月份標普凱斯席勒全美房價指數較去年同期大漲19.1％，漲幅僅較9月的19.7％略微下滑，20都房價指數較去年同期亦大漲18.4％，略低於9月的19.1％。全美房仲協會本月稍早公布數據顯示，11月成屋銷售中位價為35.39萬美元，年漲13.9％。 美白領上季加薪近4％ 登20年高峰 《港股》恆指跌0.5％ 生技股倒地 #全美房價指數 #較去年同期 #大漲 #美國 #房價持續飆漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國6大科技股 Alphabet 2021年漲幅傲視群雄 22:002021/12/28 財經 台積電開漲4元 台股大漲逾110點攻上18160新高 09:052021/12/28 財經 預測2022台海 王在希：依然嚴峻的緊張狀態 主導權仍在大陸 11:352021/12/28 兩岸 景氣熱 央行明年6月恐升息1碼 04:102021/12/28 財經焦點 長榮造新櫃 下季陸續交貨 04:102021/12/28 證券．權證 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 通膨持續到明年！驚爆這類物價恐飆20％ 兇手又是它 17:142021/12/28 財經 美國無症狀確診者隔離期 縮短成5天 19:292021/12/28 財經 美CDC：無症狀確診者隔離天數減半 加戴口罩5天 09:422021/12/28 國際 海納百川》中國需要第二次入世（鄭永年） 16:252021/12/28 海納百川 陸外交部：美星鏈衛星今年兩次接近陸太空站 太空人當時正在站內 16:242021/12/28 兩岸 財經熱門新聞 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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