美國房價持續飆漲，10月份標普凱斯席勒全美房價指數較去年同期大漲19.1％，漲幅僅較9月的19.7％略微下滑，20都房價指數較去年同期亦大漲18.4％，略低於9月的19.1％。全美房仲協會本月稍早公布數據顯示，11月成屋銷售中位價為35.39萬美元，年漲13.9％。