低利率環境令美國保險業不斷買進私人公司發行的公司債，尋求更高殖利率來增加收益。但各州的主管機關擔心保險業低估其承受的違約風險，要求披露其持有私人公司債的信評細節，以了解其承擔的風險有多大。

2022年元月開始，保險業投資私人公司債後，要比照投資上市公司債那樣，必須向主管機關報告該債所得到數家信評公司給予的信評，主管機關則審查這些信評是如何訂定。

主管機關與美國保險監理官協會（NAIC）合作，嘗試一系列改變，包括要求每檔債券要有幾家信評公司給予信評。

低利環境迫使部份保險公司把部份業務賣給私募權股基金、資產管理公司和其他金融機構。

這些買家希望透過自己的投資能力和不同經營方式，把保戶繳交的保險費滾出巨大獲利。

信評公司AM Best指這些新買家，偏好不容易買賣但殖利率偏高的私人公司債，和「擔保債權憑證」（CDO）等資產抵押證券。

負責為各州保險業訂定標準的NAIC研究指出，各家信評公司向上市公司發行公司債給予的信評，平均差異值為1個等級，但私人公司債平均相差卻高達5個等級。

這表示可能有信評公司列其信評為較安全的投資級時，其他公司可能列為高風險的垃圾級。主管機關擔心私人公司債的違約風險容易被低估。

NAIC指今年來保險業購買逾5000檔私人公司債，遠超過2018年的不到2000檔。目前全美保險業共持有逾30萬檔不同證券，總值數兆美元計。

NAIC的證券估值專案小組會議副主席米爾斯（Carrie Mears）表示要進一步討論目前保險業如何依賴信評公司，和是否要修改這框架。她認為信評決定過程必須更透明，因為這影響到保險業的資本部位。