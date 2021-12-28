使用社群軟體已成為現代人的日常，尤其聊天也變得越來越簡化，有時候只用一個表情符號就能夠代表一切，不過英國媒體報導，有一個常見的表情符號，其實多數人都用錯了，那就是水汪汪小狗眼的「無辜懇求」表情符號，竟然與「想跟你壞壞」有關，讓不少人看到崩潰。

根據英國媒體《Metro》報導，水汪汪大眼加上八字眉的「pleading face」無辜表情符號，由於看起楚楚可憐，常常被用來表達羞怯、賣萌等情境，而且因為模樣可愛，被不少網友廣泛使用，Emoji公司統計，去年中期，這個表情符號一度排行全球使用量的前3名。

這款「無辜懇求」的表情符號竟有求歡意味，代表「想跟你壞壞」。(圖/截自手機)

不過報導指出，由於國外社群媒體逐漸將這個懇求的表情符號與帶有性暗示的求歡意味連結，甚至變成讓人想歪的「想跟你壞壞」情境，根據Emoji公布的數據顯示，無辜懇求表情符號的使用率近年逐步下滑，推測應該與這個原因及18禁有關。

消息傳出後，讓不少網友崩潰回應「我常用耶！」、「不是撒嬌嗎？」、「我主管都傳這個給我耶…」、「原來不是楚楚可憐的意思」，不過也有人認為「滿腦子色色的人看啥都色色的」。