犯下夜店殺警案等2通緝犯 刑事局自成都押返回台 23:092021/12/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局兩岸科28日派遣5名幹員，搭乘上午的中華航空班機前往大陸成都，在機場空橋與大陸公安辦理交接，押解曾參與信義夜店殺警案、遭判刑10年6月的通緝犯李聿鈞，以及2018年與李嫌在北市中山區共同犯下殺人罪的另名通緝犯林明杰等兩人，搭乘原班機返台，隨即在桃園機場移交給台北市刑警大隊，進行檢疫、隔離後由北市刑大專案小組解送李嫌至台北地檢署歸案。 台南通緝犯「跑路」到高雄 剛到小吃店工作就被逮 通緝犯偕妻子搭觀光船出遊 謊報胞兄身分露餡遭逮 #通緝犯 #夜店殺警案 #班機 #李嫌 #押解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼移工確診飛澎湖 高雄14接觸者PCR出爐 10:152021/12/17 生活 文姿云報平安 我空手道隊回程搭上毒機 全機近60人染疫 15:082021/12/26 體育 影》知名音樂製作人全家罹難 多明尼加班機墜毀 9人死亡 09:342021/12/16 國際 7＋7與確診者同班機 他被迫住滿14天噴逾萬元 高雄衛生局回應了 13:392021/12/22 生活 男子未戴口罩見警緊張露餡 員警一查是毒品通緝犯當場逮捕 18:022021/12/24 社會 澎縣府公布確診印尼漁工澎湖足跡 19名接觸者PCR出爐 11:192021/12/17 生活 落地旅客驗出確診 香港禁大韓航空班機入境2週 12:052021/12/27 國際 平安夜擴大臨檢 毒蟲被攔才知事情大條了 11:392021/12/25 社會 第2波春節離島加班機 12／22晚間開賣 15:392021/12/17 生活 《航運股》長榮航攜秋田縣廳推廣旅遊 總座：疫後飛日一位難求 15:052021/12/25 財經 空手道代表團12人確診 10人有症狀 感染源曝光 15:042021/12/27 生活 社會熱門新聞 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 彰化花壇暗夜大火！塑膠工廠陷火海爆炸聲駭人 - 社會 獨》涉詐領助理補助費 台南市副議長辦公室遭搜索 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 70歲翁開車撞死賣菜嬤 全因後座2歲嬰 恐怖撞擊瞬間曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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