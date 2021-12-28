刑事局兩岸科28日派遣5名幹員，搭乘上午的中華航空班機前往大陸成都，在機場空橋與大陸公安辦理交接，押解曾參與信義夜店殺警案、遭判刑10年6月的通緝犯李聿鈞，以及2018年與李嫌在北市中山區共同犯下殺人罪的另名通緝犯林明杰等兩人，搭乘原班機返台，隨即在桃園機場移交給台北市刑警大隊，進行檢疫、隔離後由北市刑大專案小組解送李嫌至台北地檢署歸案。