結局護理師與消防員結婚了。（翻攝Dcard）

一名護理師PO文分享，一名消防員一直用IG私訊她長達兩周之久，之後護理師用「一天回訊一次，每次一句話」的方式應對，消防員竟「熱臉貼冷屁股」持續兩個月。之後兩人初次碰面相約吃早餐，結束後消防員卻一整天毫無訊息，護理師以為一切就此結束，豈料兩人之間的故事才剛展開。

「消防員網友一直密我」，一名護理師在Dcard發文，透露她與消防員相識過程，因同為輪班職業，懂對方的辛苦之處，漸漸得聊的越來越多。某天護理師下大夜班，消防員約吃早餐，兩人初次見面大聊特聊。但早餐後消防員整整一天不回訊息，讓護理師心裡跳出不好的訊號。

豈料當護理師半夜醒來，看到消防員的訊息：「我去石碇山上的火警，是鐵皮工廠大面積燃燒，現在才回分隊，馬上報平安，別擔心」，消防員更說成為軍警消的眷屬都要有如此的心境，心臟必須大顆，他們出勤無法用手機，說消失就消失。這時，他問護理師願意成為他的消眷嗎？護理師回答願意，於是他們在一起了。

護理師說：「成為消眷之後，我每年的生日願望都許給他，平安出勤快樂回家。」，兩人在一起3年，甜蜜結婚了。

網友看完這甜蜜故事被閃瞎，紛紛回應：「本來以為是噁男故事，結果居然是happy end」、「我很確定要是我也跟學長一樣瘋狂私訊，八成要被送公懲會」、「我照著男生的做法做了，我現在人在警察局」、「各位千萬不要照做，臉不夠帥就是噁男了」。