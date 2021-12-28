美國「有線電視新聞網」（CNN）28日報導，由於耶誕假期的大量人員流動需求，美國包括PCR和快篩試劑在內的新冠肺炎（COVID-19）病毒檢測能量嚴重不足，總統拜登（Joe Biden）承認聯邦政府「做得不夠」，但CNN指出，專家早已呼籲強化篩檢能量，但美國政府卻又再一次「措手不及」，痛批「可恥」。

根據報導，由於病毒檢測能量被大量需求壓倒，許多美國人2021年的寶貴耶誕假期，都消耗在排隊數小時以接受PCR檢測，或徒勞無助地在不同藥局尋找快篩試劑上，讓瞄準前總統川普（Donald Trump）2020年失敗的防疫政策、以結束新冠肺炎疫情為競選主張的拜登十分難堪。

雖然聯邦政府已承諾在1月免費提供達5億組的快篩試劑，但拜登27日在一次與各州州長的線上會議中，承認聯邦政府本應採取更多措施，增加美國國內的篩檢能量，並說他希望自己「2個月前就考慮訂購5億組快篩試劑」。

CNN表示，拜登雖然「勇於認錯」，但恐怕無助於提高公眾對美國政府的信心，因為白宮雖發誓要戰勝新冠肺炎疫情，卻多次低估病毒帶來的挑戰，如許多專家數個月以來已多次公開表示，新冠肺炎將無可避免地出現新變種，應增加向民眾提供快篩試劑，但白宮卻不予理會，最終導致本次「快篩之亂」爆發。

預防醫學學會（American College of Preventive Medicine）研究員、公共衛生醫師帕內爾（Chris Pernell）27日告訴CNN，美國明知病毒檢測能量的重要性，關鍵時刻卻又發生短缺，「這真的很可恥」。