前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

新竹市長林智堅27日晚突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長。前民進黨立委郭正亮表示，這對林智堅是重傷！「大家陪你玩到這裡，你突然不玩了！」且國民黨立委賴士葆透露一個秘密，那天林為洲衝上主席台，「結果上台的綠委只有5個！」沒有逕付二讀，柯建銘和林智堅就知道掛了，搞不下去了！所以林智堅就想說，自己收個場吧！

郭正亮披露，林智堅突然說不選，排立法院門口4天3夜的立委都在說是在「裝肖維？」到底在幹嘛？莫名其妙！所以要講實話要逕付二讀，但大家不會同意，民進黨立委不可能同意，因為太難看，竹竹併有這麼急？！

郭正亮28日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中首先分析，新竹縣市合併升格之議題，如果不逕付二讀，是有點來不及。目前是付委，國民黨可以凍結一個月，一月的臨時會就不能處理，要到下個會期。但下個會期會先排總質詢，到3月中才會開委員會，立院通過後還要送地方議會同意，且要在選前半年公告，也就是最晚6月25日要公告。但新竹縣市議會，國民黨加上無黨籍就已經過半，選區重劃案要出來，這哪有這麼容易。

郭正亮直言，國民黨立委賴士葆透露一個秘密，那天國民黨立委林為洲衝上主席台，「結果上台的綠委只有5個！」大家覺得這個議題也要逕付二讀，像話嗎？大家看不下去了。而民進黨搞了4天3夜，大家排隊（進立院議場），沒有被通知要逕付二讀，只說要付委。柯建銘算過，若沒有逕付二讀，怎可能2個月搞定地方？但那天沒有逕付二讀，柯建銘和林智堅就知道掛了，搞不下去了！所以林智堅就想說，自己收個場吧！

郭正亮進一步分析，竹竹併就是把苗栗的竹南、銅鑼兩個科學園區排除在外面，給別人感覺就是不敢竹苗併，就是怕選不上。但竹竹併的正當性只有兩種，一是要形成大科學園區或科技都，既然是科技都，為何竹南銅鑼不併？說不通。而從台北到台中只有苗栗被晾在外面，擺明欺負人！

郭正亮還爆一個內幕，他的群組裡面深綠人士，在四大公投他們從頭到尾都支持四個不同意，但竹竹併的議題，他們從頭到尾都反對！2009年民進黨公布國土規劃案，3都15縣，竹竹併在3都15縣是毫無正當性，要併也是竹苗併！搞國土規劃的一群人很多都是獨派的，他們覺得這個（竹竹併）實在是太過份了！

郭正亮坦言，這件事壓力真的很大，立委也有意見，新竹內部也有意見，深綠也有意見，就不要講反對黨了。柯建銘說群魔現身，郭正亮笑稱，「老柯在講什麼？就是下不了台！找不到話講！」

林智堅突然宣布不選，郭正亮解讀，對他是重傷！「大家陪你玩到這裡，你突然不玩了！」林智堅接下來就回去做完新竹市長。