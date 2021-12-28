最近受疫情擴大影響，各國大量削減航班，導致國際航班票價漫無邊際地飆漲。陸媒傳出一張機票代理轉發的土耳其航空自伊斯坦堡飛往廣州的價格表，其單程赴中國的經濟艙售價最高突破20萬元人民幣，商務艙更是突破25萬人民幣（合台幣108萬元）。大陸民航局則發布公告稱，將進行核實調查，並依法處置。

《第一財經》報導說，土耳其航空突破20萬人民幣的單程經濟艙票價，已經把疫情暴發初期的公務機回國價格都甩在了身後。2020年上半年，當民航局還允許公務機執行回國航班時，每個座位的售價也就最高炒到18萬元人民幣。而在疫情前的2019年，乘坐土航從倫敦到上海，兩段航程的商務艙只需要1.3萬元就能買到。

報導指出，與國內機票一樣，國際機票也是有全價經濟艙和全價公務艙的金額限制的，只不過平時供需沒有那麼緊張，航空公司都會在全價票的基礎上發佈折扣艙位的價格。而當某條航線的機票供不應求時，票價就會上漲，但並不能高於這條航線的全價票。土耳其航空突破20萬人民幣的單程票價，顯然也已經突破了這條航線的全價票。

報導說，天價機票不只存在於土耳其航空公司一家，在許多航空開出超高價機票後，大陸多個駐外使館陸續發布公告，出面要求當地航空公司調降回大陸機票的價格，包括菲律賓、老撾和柬埔寨等國，各國的中國大使館還要並當地政府對各級仲介代理惡意抬價、層層加價、人為屯票等行為進行整頓。