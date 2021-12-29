距農曆春節僅剩一個月，在疫情蠢蠢欲動下，網購年菜在家享用成眾多家庭首選，遠傳friDay購物觀察今年3千元左右價位、高CP值全套年菜最受歡迎。「佛跳牆」則是最熱銷單品。

遠傳friDay購物表示，整體而言，今年銷售最佳為10道~12道菜、總價在2千元至3千元左右年菜組，簡單來說就是高CP值、全套菜色組合，最受消費者青睞，分析可能是因疫情未歇，不少家庭選擇在家團聚吃年夜飯，一口氣訂購整套最便利，可輕鬆備齊滿桌豐盛佳餚。

年菜正式進入預購高峰，遠傳friDay購物推精選年菜下殺3.3折起，消費滿額可抽iPhone 13，1月3日起加推年貨節促銷，消費滿168元，可抽虎年開運金幣，滿3千元有機會抽中國際觀光酒店一泊二食雙人住宿券。

遠傳friDay購物也公布今年年菜預購前五強，提供給拿不定主意消費者參考，其中銷售冠軍由【上海火腿】蜜汁雙方組奪下，有名店光環加持，價格又不貴，不到一個月就賣破數百組。

其次為【大嬸婆】極品干貝佛跳牆買二送二組合，促銷價3.3折，換算每包僅2百餘元，吸引許多消費者搶訂。

另外，遠傳friDay購物與佳佳獨家合作推出團圓年菜八菜組、十菜組，12月31日之前預購加送橙汁肋排或無錫排骨，也各被預購破百套以上，分居熱銷榜三、四名。

【老協珍監製】海味街烏參佛跳牆（1639g）2盒組，使用上等烏參等豐富食材，每份不到6百元，則登上熱銷榜第五名。

部分消費者選擇單點精緻年菜單品，幫年夜飯加菜，其中「佛跳牆」最熱門，單入熱門價位在4百元左右，像往年最熱銷的築地一番鮮干貝風味佛跳牆，單一產品在年節間銷售就可破百萬元以上，今年也推出2入活動價949元、第二組899元促銷。

遠傳friDay購物也限時推出多樣年貨促銷，【海之金】鮮凍大白鯧2尾，原價2699元，特價不到千元。【築地一番鮮】特大級急凍智利帝王蟹1隻特價2千元不到，【愛上海鮮】北海道嚴選鮮甜干貝5包組，特價也僅921元。

過年不可或缺的烏魚子，也有多樣組合，【Coastline】厚切一口吃烏魚子（70g盒）2盒下殺7折，小川漁屋外銷日本頂級『金鑽』厚切烏魚子一口吃禮盒，原價1200元，特價不到7百元；烏金干貝醬+一口烏魚子禮盒也特價不到1400元。

遠傳friDay購物即起至1月2日消費滿2千元，有機會抽中iPhone 13（2名），1月3日起則推出年貨節加碼，消費滿168元，可抽虎年開運金幣（2入組），消費滿3千元，登記可抽國際觀光酒店一泊二食（雙人房） ，App首購滿888元，加贈100遠傳幣。