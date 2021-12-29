疫後，來一趟不一樣的旅行吧！知達開發辦理「走讀工藝之美-工藝輕旅行」二日遊體驗示範行程，帶領遊客參訪編織工藝館、草屯知達工藝會館、台灣工藝文化園區，以及探訪台灣唯一首座茶道文化館「遊山茶訪茶文化館」等行程，讓工藝與旅行交織出浪漫、知性、感性、人文藝術、職人手做的工藝輕旅行，兩天一夜讓遊客們回味無窮。

由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦，知達開發公司承辦，金龍永盛旅行社、一點通旅行社及各大旅行社協辦的「走讀工藝之美-工藝輕旅行」，日前住宿在以五行、五感體驗為設計理念的草屯知達工藝會館，呈現文化底蘊及文創工藝美學。

而知達工藝會館取音自「知」書「達」禮，對工藝創作「頂真」精神與「魯力」感恩回饋 ，在地傳統文化藝術與工藝美學融入時尚潮流的住宿空間與休閒遊憩中，讓每一位客人都能深刻感受「頂真無價」、「心享奢華」。

這趟工藝參訪導覽結合工藝體驗實作，打造一個「身、心、靈，絕佳五感」的住宿會館，並邀請陳景林、馬毓秀兩位藝術大師蒞臨知達工藝會館，親自傳授染織並道出如何展現臺灣本色大地之華。

夜晚時分，在知達工藝會館安排下體驗星光草地音樂會，在月光星空下古箏響樂餘音繚繞，席地而座放緩生活緊湊步調，英式茶點水果應有盡有，燭光搖曳點亮聖誕溫馨序曲，讓賓客無限愜意開懷互道心聲，也讓遊憩一天身心靈可以安頓。

翌日，一行人參觀台灣工藝文化園區，總面積約6公頃的園區內有工藝文化館、工藝設計館、工藝資訊館、生活工藝館及地方工藝館，不僅免費參觀，且還提供預約園區導覽解說服務。

行程也走訪集集綠色隧道，集集添興蛇窯就在綠色隧道旁，時常會聽到小火車鳴笛聲通知遊客他的到來，為台灣現存仍在燒窯的老窯場之一，目前仍保留一座創窯至今已正式邁入一甲子。

「遊山茶訪茶文化館」台灣唯一首座茶道文化館，由總經理葉淑盆解說「生活茶也是美好人生體現」，介紹茶葉從生產、製造、包裝過程及茶的文化內涵，藉此了解茶品從解渴的時代地位，轉變為時尚與享受的文化意義，讓旅客能夠更貼近茶葉、了解茶文化，進而品好茶，提升生活品質。

還安排遊客親手Q茶球（揉茶手作體驗），團揉是烏龍茶最特別的工藝，場域環境設計讓人感受舒適優雅，呈現出恬靜安心感受透過解說、帶領體驗烏龍茶團揉的力道與工夫。

精心規劃這趟「走讀工藝之美-工藝輕旅行」體驗遊程的知達工藝會館董事長林吉財表示，期盼建立跨界、跨域平台，推廣創生、共享、分潤，並期許綠工藝發展無論是工藝家、文史工作、或旅行社、飯店、小農、休閒農業，都是台灣發展創生的好夥伴，大家一起攜手齊心邁向未來！