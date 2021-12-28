52歲女星張庭和老公林瑞陽淡出螢光幕後，轉移到大陸發展電商「上海達爾威貿易有限公司」經商有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），近日卻爆出其公司有違法嫌疑，涉嫌利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，早在6月就被立案調查。

張庭和林瑞陽今年10月曾傳出悄悄註銷當地9間公司、逃回台灣，雖然張庭澄清只是因無拓展業務所以註銷，實際狀況仍引發外界好奇。而據陸媒《新京報》報導，因收到多起群眾舉報核查，石家莊市裕華區市場監督管理局通過《查證函回覆》透露，早在今年6月5日就對「上海達爾威貿易有限公司」進行立案調查，「因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院採取保全措施，目前案件在進一步調查中」。

林瑞陽和張庭的公司早在6月就被立案調查。（圖／翻攝自新京報微博）

報導指出，有相關人員表示，達爾威公司這次被財產保全凍結的資金高達人民幣6億元（約台幣26億元），主體公司被凍結3億元，代理商及團隊長則被凍結3億元。公開資料顯示，上海達爾威貿易有限公司註冊資金為23180萬元人民幣，法定代表人就是林瑞陽。