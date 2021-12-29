竹竹併議題熱燒，但卻獨缺苗栗縣！苗栗縣長徐耀昌27日在臉書指出，9月上旬新竹市長林智堅曾經致電給他，表示可將頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中。徐耀昌砲轟，苗栗豈能讓人棄如敝屣般一刀兩分，林智堅對於苗栗認知有嚴重落差，沒有為苗栗鄉親設身處地思考，對這塊土地的認識是如此「淺薄」，怎麼放心將苗栗鄉親的未來，拱手相讓？

徐耀昌指出，苗栗與新竹固然有其地緣血脈關係，然而苗栗鄉親的故鄉認同在四十幾年來的醞釀下，已經對這塊土地有著豐沛的情感，豈能讓人棄如敝屣般一刀兩分，自此割捨我們在這個山海之鄉的深厚連結？林市長這一說法，足見其對於苗栗這塊土地的認知有著嚴重落差，絲毫沒有為苗栗鄉親設身處地思考，令人相當遺憾。如果對這塊土地的認識是如此淺薄，我們怎麼放心將苗栗鄉親的未來，拱手相讓？

徐耀昌分析，苗栗長期以來的資源短缺，主要受限於財劃法與地制法的不公，儘管竭力招商引資，開源節流，財政逐漸改善，卻也不能操之過急，揠苗助長。縣市合併升格是國家大事，豈能因人設事倉促從之？全台縣市２２處竟有９處直轄市，將使剩下的省屬縣市淪為二等公民，一個國家兩個世界，對這些省治縣市人民何其不公？

徐耀昌也呼籲，珍惜大苗栗鄉親的地脈血源情感，不可因政治考量，棄苗栗鄉親護鄉之情於不顧。在苗栗鄉親權益未獲保障之前，拒絕成為北部以降唯一非直轄市的苗栗，也拒絕一刀切斷苗栗血脈相依的故鄉情感，將竹南頭份割捨給新竹。苗栗人永遠團結，富貴與共，禍福相依，他也將繼續與苗栗鄉親攜手，共同為爭取苗栗最大福祉而努力。