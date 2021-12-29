人體心臟分為四個腔室，腔室出口有瓣膜防止血液逆流。其中主動脈瓣膜是心臟把血液輸送出去的重要關卡，一旦出現異常，就可能造成血液逆流，屬於最常見的瓣膜疾病。

林口長庚醫院心臟外科陳紹緯教授表示，主動脈瓣膜狹窄主要有兩種成因，一種是自然老化造成的退化，約70至80歲左右，會開始出現不同程度的狹窄；另一種則是先天性結構異常，正常主動脈瓣膜為三瓣，但有些人天生只有兩瓣，因為結構異常，瓣膜也會比較早退化，約50至60歲左右，會出現早發性主動脈瓣膜狹窄。

(圖/照護線上提供)

●主動脈瓣膜狹窄有什麼症狀？

由於血液逆流，心臟需要更賣力工作，才能提供足夠的血液至全身，使得心臟常常處在過勞狀態。陳紹緯教授說明，心臟長期過勞，就可能慢慢失去功能，一旦出現走路喘、不動喘、躺平也喘的情形，或是胸悶疼痛、經常昏倒，代表心臟已經衰竭。

(圖/照護線上提供)

●瓣膜置換有哪些手術方式？

陳紹緯教授指出，病人心臟剛開始衰竭時並不會有症狀，一旦出現症狀，死亡率會大幅上升，因此只要條件符合，早點開始治療，能降低惡化及死亡風險。

瓣膜置換分為標準外科開刀手術以及經導管瓣膜置換。陳紹緯教授說明，標準外科開刀手術為開胸手術，病人需接受全身麻醉，術後恢復時間較長； 若患者為高風險族群或是80歲以上的老年人，較不宜進行手術，則建議使用經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI），從鼠蹊部開一個小傷口進入來放置人工瓣膜，術後復原時間較短。

●瓣膜材質知多少? 該如何選擇？

目前瓣膜的選擇有金屬（機械）瓣膜以及生物（組織）瓣膜，陳紹緯教授進一步說明，金屬瓣膜耐用，但必須長期服用抗凝血劑；生物瓣膜一般是以豬或牛的組織製成，長期使用仍會鈣化、退化，有可能需要進行二次瓣膜置換。

(圖/照護線上提供)

一般會以年齡區分使用哪種瓣膜，根據美國心臟學會針對主動脈瓣狹窄提出的最新治療指引：

●50歲以下年輕人：建議優先使用機械金屬瓣膜，可有較佳的存活率。但需要長期服用抗凝血劑，並避免劇烈活動。

●50歲以上：建議使用生物瓣膜置換，使用年限約10至20年。

●介於50至65歲之間：生物瓣膜或金屬瓣膜皆可使用，依病人狀況決定。

●新型乾式瓣膜，適用二次瓣膜置換術

高齡患者若使用生物瓣膜，有內分泌疾病或洗腎病史者，瓣膜鈣化、退化的速度會比較快，因此必須定期以超音波追蹤退化程度，如又開始出現喘、胸悶、頭暈症狀，就必須考慮第二次置換手術。陳紹緯教授也表示，因為每個人退化程度不同，需要再次更換的時間也不一定。

目前已出現新型的乾式瓣膜，也是屬於生物組織瓣膜，但設計及材質都透過革新技術改進，以牛的心包膜製成，經過抗鈣化、抗氧化處理，根據目前國外的動物實驗及初期人體試驗，使用年限都有增加，期望可以突破目前的使用年限。

(圖/照護線上提供)

此外，新型乾式瓣膜屬於可擴式瓣膜，其瓣膜開口可以撐比較大，可在原先的生物瓣膜置放處再放入新的瓣膜進行瓣中瓣（Valve-in-Valve） 術式，方便下次經導管瓣膜手術執行，年輕患者也適用。

臨床上選擇心臟瓣膜的關鍵在年齡，50歲以下年輕人若選擇生物瓣膜，由於生物瓣膜使用年限較短，未來恐將面臨再次開刀的風險，故多建議使用金屬瓣膜；而50歲以上患者因餘命不比年輕人長，且服用抗凝血劑的副作用較多，多建議使用生物瓣膜。但陳紹緯教授表示，最重要的還是要考量個人喜好、生活方式、預後等與醫師討論，進行醫病共享決策（Shared Decision-Making），來選擇最適合自身狀況的瓣膜及手術方式。