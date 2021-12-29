「勇士目前還落後1分，3秒、2秒、1秒，Stephen Curry出手，進！」「戴資穎苦戰三盤後晉級，恭喜小戴！」曾有那麼一次完美的出手和精彩的對決，深深觸動球迷的心，讓熱愛運動的你，為此激動不已，常幻想自己就是那個最愛的運動明星，也因為這樣的熱情，讓愛運動的朵朵加入運彩經銷商的行列，同時也圓了運動和創業的夢想。

熱愛運動兼創業 台灣運彩幫助圓夢

熱愛運動賽事、關注台灣體育運動的你，是否也像影片中充滿正能量的陽光女孩朵朵一樣，想要將賽場上的感動，分享給更多朋友？是否想要以運動產業為志業，萌生創業的念頭呢？讓台灣運彩助你圓夢！

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台灣運彩力挺勇敢築夢的你！幫助你一步步實現創業計畫。擁有龐大資源與完整系統的台灣運彩，自2013年成立以來，輔導全台上千間經銷商，幫助他們順利營運，讓多的體育人，轉變為一起打拼的合作夥伴。

在遴選過程中，除了應具備運彩相關知識外，還必須對運動領域有著相當程度的認識，而這正好是應徵者最熱愛的一部分，因此完全符合興趣結合創業的理想，即使再累再辛苦，也都能甘之如飴，堅持下去。

【運彩經營秉持三精神 以最實質的回饋挹注運動產業發展】

台灣運彩秉持著誠信的態度、關懷的初心，以及專業的知識，提供完善的運動彩券服務。因為誠信，所以期許每一間經銷商均能夠提供透明、完整、即時的賽事資訊與服務；因為關懷，所以全心投入運彩的發行與營運；因為專業，所以希望藉由發行運彩所產生的盈餘，持續挹注國內運動產業的發展，繼而能夠讓選手在賽場上有更精彩的表現，呈現高水準的運動賽事。

透過成為經銷商，加入台灣運彩大家庭，實現你的創業夢想/中時新聞網攝

【實現創業夢想加入運彩大家庭 將參與賽事的快樂分享給大家】

興趣結合事業，是我們對工作的憧憬，而對於愛好運動的人來說，擁有自己的台灣運彩經銷商，正實現了這樣的夢想。成為運彩經銷商的一份子，讓顧客透過「購買運動彩券」這樣輕鬆簡單的方式，享受參與運動賽事的快樂，自己也能夠樂在其中。朵朵在最後也鼓勵大家和她一樣，勇敢實踐自己的創業夢想，加入台灣運彩這個大家庭，一起為台灣體育產業服務。