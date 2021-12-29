因為孩子經常和別人吵架而焦慮時，請試著這樣說「我總是在看人臉色，真的好痛苦」

因為孩子經常和別人吵架而焦慮的媽媽，總是習慣以他人為優先。比起自己的情緒，更在乎別人的心情。

當然，在乎別人的心情，這件事本身「不是壞事」。

但是太過在意別人，進而將自己貶為「可有可無的存在」，就會讓自己活得很痛苦。

如果你也是這樣，一定從小就「經常看別人臉色」或「必須注意家裡的人際關係」。

你可能總在觀察父母的心情好壞，或者因為父母感情不睦、父母與祖父母關係不佳，一直處在不安當中。

孩子總是希望「媽媽能過得幸福」，所以，當媽媽看起來不幸福，他們就會努力想要解決這個問題。

然後，孩子就會用自己的方式去察言觀色，想辦法調節家人之間的關係……拼命地想靠「自己」去創造讓媽媽覺得「幸福」的人際關係。

最後，這就成了理所當然。

你開始習慣把自己的事情放在後面，總是在為別人著想，也總是在討好別人。一直以來，你都在壓抑「自己」，再加上無法忍受緊繃的氣氛，也不敢和別人起爭執。

所以，看到孩子跟別人吵架，你心裡會感到十分難過，同時也非常焦慮。

所以，首先要去察覺「或許我一直有什麼話想說」、「或許我一直在壓抑自己，所以很痛苦」。 然後，試著去同理自己的心情。

「因為害怕被討厭，所以你一直不敢說出真心話吧！」……就像這樣。

再來，就是努力「不去看別人臉色」。

就算慢一點也沒關係，試著說出自己想說的話，不想笑就不要笑，努力讓自己不再去討好別人，停止當「氣氛調節者」。

忽略自己的心情，以他人為優先，一旦事情的發展不如自己所想，對方就會變成壞人。

像我，就經常讓我先生當壞人。最常見的情況，就是我已經很累了，卻還是忍不住去體諒他。例如假日的時候，他都還沒有說什麼，我自己就先開口說「你昨天工作到那麼晚，就再多睡一會兒吧！」

然後，當我一個人辛苦地照顧兩個孩子，看到孩子把糖果灑出來，就忍不住情緒爆發，之後又陷入自我厭惡。明明是我叫他「多睡一會兒」的，最後卻忍不住怪他，覺得「我每天也很辛苦啊」、「都是他害我對孩子發脾氣」……

當一個人希望別人「重視自己的心情」、「察覺自己的情緒」，就會強烈地認為「自己也必須重視別人的心情」。所以，可以稍微放鬆一點。

同時，也不需要去否定總是為別人著想的你。那個你，其實也學到了很多東西。

過去那個一邊掙扎、一邊拼命努力的你，真的很美，也值得被愛。

「你可以更珍惜自己的心情」

(本文摘自《其實我也好想哭》/三民書局)

【內容簡介】

沒事了，已經沒事了。

之前，你一直一直都很努力吧！

你總是堅持不懈地面對自己的孩子，

光只是那樣，你就已經是充滿愛，又很了不起的媽媽了。

或許你現在正處在痛苦之中，但是，無論是你，或你的孩子，

你們都可以得到幸福。

本書並不是育兒指南，而是一本育兒族媽媽自我療癒的書。藉由告訴因育兒煩惱而焦慮的媽媽們，他們內心的運作機制，並彙整「魔法咒語」鼓勵媽媽們療癒自我、給予自我肯定，進而消除焦慮。

本書將父母面對育兒的各種狀況題，用深入簡出的文字及插畫，讓父母能更了解內心的自己、情緒的脈絡，因為孩子不吃飯的焦慮、欺負別人的焦慮、頂嘴的焦慮等等，在複雜的情緒迴路中，用清晰簡短的文字解析，讓被情緒所苦的父母們，能緩慢靠近，並帶著愛，解放那個背了多重束縛的自己。

【作者簡介】

福田花奈繪

親子教養專業諮商師。日本國立教育大學畢業後，於公立小學做了10年以上的老師。

在第2個孩子出生後陷入「育兒焦慮症」，從而開始學習心理諮商、保育學、輔導學、伴侶關係等專業理論。

因為親身體會到「只要媽媽能了解內心的運作機制，媽媽和孩子都能變得更幸福！」於是從學校辭職，轉而成為心理諮商師，為因育兒煩惱的媽媽們提供專業服務。

之後，每次在日本各地所舉辦的團體諮商及午餐會，都在30秒內被預約一空。2020年1月，Instagram的追蹤者已達到3.7萬人，深受眾多為育兒煩惱的媽媽們支持。

【譯者簡介】

楊詠婷

輔仁大學大眾傳播系畢，曾任出版社日文編輯，現為專職譯者、選書企劃。譯有《致親愛的，這是你和世界最好的距離》《與其急著讀空氣，不如先讀懂自己的心》《別讓「應該｣框住你的人生》《你不必和每個人都合拍》（仲間出版）《找回自我肯定感，不再感到人生艱難》《給不小心就會太在意的你》等書。