因為孩子一直哭而焦慮時，請試著這樣說：「其實我也好想哭」

「看到孩子哭哭啼啼，就忍不住覺得焦慮！」相信很多媽媽都會有這種反應。我過去也是如此。會出現這種情況，是因為媽媽自己曾經「很想哭卻不能哭」，不管當時多難過、多寂寞、多害怕，不管多麼想哭，都只能逼自己忍耐，因為已經習慣了。

雖然你自己沒發現，但你之前真的真的很努力呀！

我想，那個小小的你，一定打從心底覺得「不會有人喜歡愛哭的我」、「不會有人接納愛哭的我」，所以拼命不讓自己哭泣。但是，這樣否定自己的情緒，是非常痛苦的。

大多數的人，都認為「可以表現正面情緒，但負面情緒不行」；可以說自己「好開心」、「好快樂」，但不能說「很傷心」、「很害怕」。

可是啊，情緒沒有好壞之分，所有的情緒都很重要。

總是全身心地表達「好開心」、「好快樂」的孩子，在哭泣或憤怒時也激烈得嚇人。他們對每種情緒的表現強度都差不多。

大人們總是希望孩子「開心時可以盡情開心，但要稍微控制哭泣或憤怒的感情」，說實在那是不可能的。

越是逼自己「不准表現出負面情緒」，在看到別人毫無顧忌地表達感情時，就會覺得非常憤怒。孩子哭了，會責罵他們「這種事有什麼好哭的！」

所以，允許自己「想哭就哭」、「展現出負面情緒」，給那樣的自己一份包容和接納吧！

過去的我每次看到孩子哭了都會很焦慮，那代表我也一直在否定「愛哭的我」。

當我察覺到自己總是在逼自己忍耐時，就開始努力地同理自己的心情，告訴自己「你很傷心吧」、「你一定很想哭吧」。然後，我發現自己慢慢能夠接納孩子哭泣了。

直到現在，我還是不擅長表現負面情緒，沒辦法當場就發現「我好傷心」、「我好害怕」……

但是，至少事後我對於情緒的覺察越來越迅速，例如「原來剛才我先生說的話，讓我感到傷心了」。

最開始可能需要一個月以上，接下來是一週，再來是一天……

以前我總是壓抑自己的感覺，直到忍不住爆發，就直接崩潰大哭，讓我先生非常困擾。最近我終於能夠在當下就告訴他「剛才你說的話讓我很傷心」，雖然這一條路真的走了很久……

只要現在開始努力練習，相信大家一定不會跟我一樣，總是不斷累積情緒，然後直接爆發，給周圍的人帶來困擾……（笑）。

重點就是，要經常有意識地觀察當下的情緒。

察覺心裡那些「悲傷」、「寂寞」、「害怕」的負面感情。

發現內心的負面情緒之後，努力地去同理那些心情，允許自己擁有那樣的情緒。

然後，慢慢學著表達自己的負面情緒。

不斷地壓抑累積，一定會在某天突然爆發，嚇到旁邊的人。平時刻意地一點點釋放，整個家就能維持在相對平穩的狀態裡。

「所有的情緒，都是寶物」

(本文摘自《其實我也好想哭》/三民書局)

【內容簡介】

沒事了，已經沒事了。

之前，你一直一直都很努力吧！

你總是堅持不懈地面對自己的孩子，

光只是那樣，你就已經是充滿愛，又很了不起的媽媽了。

或許你現在正處在痛苦之中，但是，無論是你，或你的孩子，

你們都可以得到幸福。

本書並不是育兒指南，而是一本育兒族媽媽自我療癒的書。藉由告訴因育兒煩惱而焦慮的媽媽們，他們內心的運作機制，並彙整「魔法咒語」鼓勵媽媽們療癒自我、給予自我肯定，進而消除焦慮。

本書將父母面對育兒的各種狀況題，用深入簡出的文字及插畫，讓父母能更了解內心的自己、情緒的脈絡，因為孩子不吃飯的焦慮、欺負別人的焦慮、頂嘴的焦慮等等，在複雜的情緒迴路中，用清晰簡短的文字解析，讓被情緒所苦的父母們，能緩慢靠近，並帶著愛，解放那個背了多重束縛的自己。

【作者簡介】

福田花奈繪

親子教養專業諮商師。日本國立教育大學畢業後，於公立小學做了10年以上的老師。

在第2個孩子出生後陷入「育兒焦慮症」，從而開始學習心理諮商、保育學、輔導學、伴侶關係等專業理論。

因為親身體會到「只要媽媽能了解內心的運作機制，媽媽和孩子都能變得更幸福！」於是從學校辭職，轉而成為心理諮商師，為因育兒煩惱的媽媽們提供專業服務。

之後，每次在日本各地所舉辦的團體諮商及午餐會，都在30秒內被預約一空。2020年1月，Instagram的追蹤者已達到3.7萬人，深受眾多為育兒煩惱的媽媽們支持。

【譯者簡介】

楊詠婷

輔仁大學大眾傳播系畢，曾任出版社日文編輯，現為專職譯者、選書企劃。譯有《致親愛的，這是你和世界最好的距離》《與其急著讀空氣，不如先讀懂自己的心》《別讓「應該｣框住你的人生》《你不必和每個人都合拍》（仲間出版）《找回自我肯定感，不再感到人生艱難》《給不小心就會太在意的你》等書。