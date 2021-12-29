全球約有 4.66 億人有聽力喪失的問題，大部分都源自於基因遺傳，而特定基因 STRC 的突變會造成第二常見的遺傳性聽力喪失。美國波士頓兒童醫院 （Boston Children’s Hospital）開發出一種基因療法可替換掉失聰小鼠內耳中的突變基因 STRC，進而增加 sterocilin 蛋白表現，使之回復正常聽力。

●Stereocilin 蛋白幫助內耳聽力作用

為使聲音能被聽到，內耳中的毛細胞 (sensory hair cells) 會震動撞擊蓋膜 (tectorial membrane) ，並傳輸訊號至腦部。而 stereocilin 蛋白可幫助毛細胞的微絨毛集體豎立，使之可以接觸到蓋膜。一旦此一蛋白有突變的情形，毛細胞就無法受到刺激，而無法正常發揮撞擊蓋膜的作用。

●開發新型基因療法以重建聽力

研究團隊使用去除 STRC 基因的小鼠，利用腺相關病毒（adeno-associated virus, AAV）載體將健康的 STRC 基因植入目標毛細胞中。然而由於 STRC 基因長度太長，無法置於基因載體內，本研究的第一作者 Shubina-Oleinik 博士便將基因切兩段分別放入兩個 AAV 載體中，並各別接上基因信號再使用蛋白重組技術連接，使兩段基因於小鼠中成功連結成完整長度，發揮其於毛細胞微絨毛的作用。

在基因植入後，研究員對小鼠進行聽力測驗，發現原聽力喪失的小鼠對聲音有更高的敏感性，有些小鼠的聽力甚至回復到正常水準。而由於因 STRC 基因突變而喪失聽力的患者數量多，此一療法有機會能使至少約 230 萬的聽障者受益。

會導致聽力喪失的突變基因多達一百多種，目前除針對 STRC 的基因療法外，另外也有研究針對 SYNE4 、 VGLUT3 等的基因，使用 AAV 載體將缺失或突變的基因送入小鼠耳內，進而改善其聽力。目前多樣的基因療法研究將能使聽力喪失的治療更有效且專一，造福更多聽障者。